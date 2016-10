Feuerwehr löscht Kellerbrand Auf der Pontestraße haben am Montagmorgen mehrere Pappkartons in Flammen gestanden.

Symbolbild. © SZ/Uwe Soeder

Die Görlitzer Feuerwehr wurde am Montag zur Pontestraße 1 gerufen. Um 5.46 Uhr rückte der Löschzug der Berufsfeuerwehr mit zehn Mann und vier Fahrzeugen aus, weil ein Kellerbrand gemeldet worden war. Tatsächlich standen in einem Keller des Eckhauses zum Grünen Graben mehrere gelagerte Pappkartons in Flammen. Die Feuerwehrleute brachten einen Rauchschutzvorhang vor der Treppe an, sodass das Haus insgesamt relativ rauchfrei blieb. Mit rund 400 Litern Wasser war der Kellerbrand dann schnell gelöscht, anschließend wurde der Hausflur noch belüftet. Es gab keine Evakuierung, niemand wurde verletzt, um 7.04 Uhr war der Löschzug wieder zurück in der Wache Krölstraße.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. In der Vergangenheit gab es bereits mehrere kleine Brände in Hausfluren umliegender Häuser.

