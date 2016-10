Feuerwehr löscht Kellerbrand Am Sonntag rücken die Kameraden in Döbeln zweimal aus. In einem Haus an der Schillerstraße starb ein Mann.

zurück Bild 1 von 2 weiter Am Sonntagnachmittag löschte die Döbelner Feuerwehr einen Kellerbrand im Wohnblock an der Albert-Schweitzer-Straße. © André Braun Am Sonntagnachmittag löschte die Döbelner Feuerwehr einen Kellerbrand im Wohnblock an der Albert-Schweitzer-Straße.

Die Feuerwehr lüftete die Gebäude. Zwei Frauen mussten von Rettungssanitätern versorgt werden.

Einen ruhigen Sonntag hatten die Döbelner Feuerwehrleute nicht. Sie mussten am Vormittag und am Nachmittag ausrücken. Beim Einsatz gegen 10.30 Uhr in einem Haus an der Schillerstraße hat es in einer Schlafstube gebrannt. Nach Auskunft des Polizeiführers vom Dienst der PD Chemnitz seien zwei Personen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Eine Person hätte nicht mehr reanimiert werden können. „Die Kriminalpolizei ermittelt noch“, so der Polizeiführer vom Dienst. Gemeindewehrleiter Thomas Harnisch sagte auf Nachfrage des DA: „Als wir vor Ort waren, war das Feuer schon gelöscht. Wir haben nur die Kontrolle übernommen und danach alles der Polizei übergeben.“

Am Nachmittag gegen 15.30 Uhr wurden die Feuerwehrleute zum zweiten Mal alarmiert. Aus dem Hauseingang 23 an der Albert-Schweitzer-Straße in Döbeln steigen schwarze Qualmwolken auf. Es stinkt nicht nur nach Rauch. Wahrscheinlich brennt auch Kunststoff. 23 Einsatzkräfte rücken mit vier Fahrzeugen und dem Einsatzleitwagen aus. Vor Ort sind auch die Polizei und Rettungssanitäter. Die Feuerwehrleute können ihre Löscharbeiten nur mit Atemschutzgeräten vornehmen. Die meisten Mieter des Hauses stehen vor dem Wohnblock. Sie haben sich gegenseitig informiert. Zwei Frauen, die ihre Wohnung nicht verlassen konnten, werden mit Rettungsmasken aus dem Haus geholt. „Evakuiert wurden die Häuser 24 und 25“, so der Gemeindewehrleiter. Die Mieter wissen, wie wichtig es ist, ihre Wohnungen zu verlassen, denn es brennt nicht zum ersten Mal im Wohnblock. Am 8. März dieses Jahres hat es in einem Keller im Hauseingang nebenan gebrannt. „Weil wir im Sommer gut lüften konnten, war der Gestank endlich weg. Und nun geht alles wieder von vorn los“, sagt eine Mieterin des Hauses Nummer 24. Sie hätte im März alles, was sich im Keller befand, entsorgen müssen. Nun sei es nur ein kleines Waschschränkchen. „Damals, so wurde uns gesagt, war es Brandstiftung“, sagt die Mieterin. Sie habe lange nicht richtig schlafen können. Und nun befürchtet sie, dass sich alles wiederholt. „Man kommt überhaupt nicht zur Ruhe und ist sehr ängstlich.“Gegen 16 Uhr sind die Löscharbeiten beendet. Die Feuerwehrleute setzen einen Lüfter ein, um den Rauch aus dem Treppenhaus und den Kellern zu bringen. Nach einer Kontrolle dürfen 16.30 Uhr alle Mieter wieder in die Häuser.

zur Startseite