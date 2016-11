Feuerwehr löscht kaum Feuer Die Kameraden in Lohmen werden nur selten zum Löschen gerufen. Meistens haben sie andere Aufgaben.

Die Kameraden in Lohmen werden nur selten zum Löschen gerufen. © dpa-tmn

Die Kameraden der Lohmener Feuerwehr gehen nur selten ihrer eigentlichen Aufgabe nach. So formulierte es Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) in der letzten Gemeinderatsitzung. Er verwies auf die Einsatzstatistik der letzten Monate dieses Jahres. Seit Mitte Mai 2016 mussten die Kameraden neunmal ausrücken – davon allerdings nur einmal, um tatsächlich ein Feuer zu löschen. Damals hatte ein Auto in Rathewalde gebrannt. Die restlichen Einsätze laufen unter „technischen Hilfeleistungen“. Dazu gehören zum Beispiel die Beseitigung von umgestürzten Bäumen und Ölspuren auf der Straße oder auch Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen. (SZ/nr)

