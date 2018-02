Feuerwehr löscht brennendes Auto Der Vorfall passierte in Weißwasser. Der Grund für den Brand ist laut Polizei bereits klar.

Symbolbild © Symbolbild/Armin Weigel/dpa

Weißwasser. Ein in der Oststraße geparkter BMW hat am Sonntagabend Feuer gefangen. Wie ein Sprecher des Bereitschaftsdiensts der Polizeidirektion Görlitz der SZ auf Nachfrage mitteilt, ging die Meldung um kurz vor 19 Uhr dort ein. Grund für den Brand sei ein technischer Defekt am Auto gewesen.

Kameraden der Feuerwehr und ein Polizeiauto eilten zum Ort des Geschehens. Nach etwa zehn Minuten war der Brand gelöscht. Der Gesamt-Schaden liegt laut Polizei bei 10000 Euro. Verletzt wurde niemand. (szo/mrc)

