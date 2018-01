Feuerwehr löscht brennendes Auto Unweit der Kita Wasserplanscher gerät ein Pkw in Brand. Der Löschangriff geht schnell.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim löschen – wie auf dem Symbolfoto – einen brennenden Pkw. © Jan Woitas / dpa

Waldheim. Einen brennenden Pkw haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim am Dienstagnachmittag löschen müssen. „Dies gelang recht zügig“, sagte Ordnungsamtsleiterin Mandy Thümer auf DA-Nachfrage. Einsatzort war der Parkplatz an der Vogtstraße in Waldheim, unweit der Kita „Wasserplanscher“.

Alarmiert wurden die Kameraden gegen 16 Uhr. Zehn Personen waren Mandy Thümer zufolge mit zwei Fahrzeugen, dem Löschfahrzeug und dem Einsatzleitwagen, vor Ort. Über die Höhe des entstanden Sachschadens ist aktuell ebenso wenig bekannt wie über die Brandursache. (DA/sol)

