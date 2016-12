Feuerwehr löscht brennendes Auto Ein Pkw geriet am Sonntagabend in Weißenberg in Brand. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.

Dieses Auto brannte am Sonntagabend in Weißenberg. © Jens Kaczmarek

Einen gehörigen Schreck erlebte ein Autofahrer am Sonntagabend auf der Breitscheidstraße in Weißenberg. Während der Fahrt geriet der Pkw in Brand. Der Fahrer stoppte. Er konnte sich in Sicherheit bringen. Die Weißenberger Feuerwehr löschte die Flammen. Dennoch wurde das Auto stark beschädigt. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. (szo)

