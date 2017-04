Feuerwehr löscht brennenden Baum im Sauergras Ein unter Naturschutz stehender Baum hat Feuer gefangen. Von der Eiche geht augenscheinlich eine Gefahr aus. Was nun?

Die Eiche steht unter Naturschutz. Sie ist am Dienstag in Brand geraten. © Dietmar Thomas

Naturfreunden dürfte dieser Anblick in der Seele wehtun: Am frühen Dienstagabend ist ein unter Naturschutz stehender Baum einem Brand im Sauergras zum Opfer gefallen. Das konnten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Waldheim und Richzenhain nicht mehr verhindern.

Gegen 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, sagte Gemeindewehrleiter Daniel Seifert. Im Inneren des hohlen Baumes habe es gebrannt. Ob das Feuer auch an dieser Stelle ausgebrochen ist, könne er nicht mit Sicherheit sagen.

Um die Eiche herum hätten sich außerdem trockenes Laub und Äste entzündet. „Es hat auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern gebrannt“, so Seifert. Das Feuer hatten die Kameraden schnell unter Kontrolle gebracht. Aufgrund der besonderen Umstände hielten sie während des Einsatzes Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Waldheim. Es galt zu entscheiden, ob der Baum stehen bleiben kann, und inwieweit von ihm eine Gefahr ausgeht. Zunächst entschied man sich dafür, das Gelände rund um die verkohlte Eiche weiträumig abzusperren. Am heutigen Mittwoch solle in Absprache mit dem Eigentümer des Waldstücks entschieden werden, ob der Baum gefällt werden darf beziehungsweise muss.

Die Kameraden konnten nur über zum Teil steile Waldwege zum Einsatzort gelangen. Die Löschwasserversorgung übernahmen die Richzenhainer. Das Wasser entnahmen sie aus einem nahe gelegenen Bach. 14 Kameraden waren mit drei Fahrzeugen im Einsatz, der bis etwa 18.30 Uhr dauerte, sagte Gemeindewehrleiter Daniel Seifert. (mit DA/dth)

