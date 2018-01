Feuerwehr löscht brennenden Baum Jogger entdecken das Feuer. Die Leisniger Kameraden sind zügig vor Ort. Der Baum ist nicht mehr zu retten. Was war die Ursache?

Symbolfoto © Uwe Soeder

Leisnig. An einem Feldweg am Hasenberg in Leisnig ist am Sonnabendvormittag ein Baum in Brand geraten.

Das rief die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Leisnig auf den Plan. „Jogger hatten das Feuer bemerkt und den Notruf abgesetzt“, sagte Einsatzleiter René Gentzsch am Sonntag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers.

Die Feuerwehrleute wurden um 11.34 Uhr alarmiert. „Zwölf Kameraden waren mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Wir konnten bis ranfahren. Der Einsatzort war gut erreichbar“, schilderte er die Situation. Der Brand sei am Stamm im Bereich des Erdbodens entstanden. „Sagen wir es so: Selbstentzündung ist aufgrund der Wetterlage eigentlich auszuschließen“, äußerte sich Gentzsch zur Ursache.

Die Einsatzkräfte haben den „alten, etwa 1,50 Meter hohen Baum umgesägt und mit Wasser und Schaum gelöscht“, so Gentzsch. Somit wollten sie sichergehen, dass keine Glutnester zurückbleiben.

Um 12.40 Uhr war der Einsatz für Leisniger Kameraden beendet. Es war der erste im Jahr 2018. (DA/sol)

zur Startseite