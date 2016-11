Feuerwehr löscht Brand in Görlitz Die Feuerwehr hat in einem ehemaligen Getränkehandel am Abend ein Feuer gelöscht. Die Ursache könnte Brandstiftung gewesen sein.

Am Mittwochabend ist die Feuerwehr in Görlitz an der Hussitenstraße im Einsatz gewesen. © Danilo Dittrich Am Mittwochabend ist die Feuerwehr in Görlitz an der Hussitenstraße im Einsatz gewesen.

In einem ehemaligen Getränkehandel hatte es gebrannt.

Görlitz. In Stadtteil Königshufen hat am Mittwochabend ein ehemaliger Getränkehandel gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilt, wurden Polizei und Feuerwehr gegen 18.30 Uhr über das Feuer an der Hussitenstraße informiert. „Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 20.30 Uhr komplett gelöscht“, so der Sprecher.

Das Gebäude steht laut Polizeiangaben leer. Personen seien in dem Haus nicht gefunden worden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Eigentümer müsse erst noch kontaktiert werden.

Auch die Brandursache sei noch unklar. „Brandstiftung kann momentan nicht ausgeschlossen werden“, sagt der Polizeisprecher. Ein Ermittler werde im Laufe des Tages versuchen, Hinweise zur möglichen Brandursache zu finden. (szo/dab)

