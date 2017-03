Feuerwehr löscht Brand bei Feralpi Im Walzwerk gab es einen Zwischenfall an einer Maschine. Die Schadenshöhe ist noch nicht abzuschätzen.

Solche Produkte werden im Walzwerk in Riesa hergestellt. © Sebastian Schultz

Alarm bei Feralpi: Im Walzwerk des Unternehmens ist am Mittwochmittag eine Abbindemaschine für Drahtprodukte in Brand geraten, wie Feralpi-Werksdirektor Frank Jürgen Schaefer mitteilt. Demnach ging an der hydraulisch betriebenen Maschine, wo warmgewalzter Draht verarbeitet wird, ein Teil kaputt. „Dabei lief Hydrauliköl aus und fing an zu brennen“, sagt der Werksdirektor. Die Mitarbeiter versuchten noch, selbst das Feuer zu löschen. Allerdings bekamen sie den Brand allein nicht unter Kontrolle.

Deshalb rückte gegen 12.40 Uhr die Feuerwehr an. „20 Kameraden waren vor Ort“, sagt Riesas Wehrleiter Egbert Rohloff. Von der Hauptstelle, aus Gröba, Weida und von Riesa-Stadt kamen Einsatzkräfte. Die Kameraden konnten unter Atemschutz den Brand an der Maschine schnell löschen und kühlten anschließend die Anlage herunter. Laut Feralpi kam bei dem Vorfall niemand zu Schaden. Der Brand blieb örtlich überschaubar, andere Gebäudeteile waren nicht betroffen.

Allerdings funktioniert die Abbindemaschine nun nicht mehr. „Die Höhe des Schadens ist momentan nicht mal zu erahnen“, sagt Frank Jürgen Schaefer. Jetzt müsse der Bereich erst einmal abkühlen, danach könne man den Schaden auswerten. Ziel sei es, die Anlage innerhalb der nächsten zehn Tage zu reparieren. Der Ausfall sei ärgerlich für Feralpi, aber kein Drama. Der Schaden betreffe die Drahtlinie, auf der ein Vorprodukt für das Tochterunternehmen Elbe-Drahtwerke Feralpi (EDF) produziert werde. Die Produktlinie Betonstabstahl würde dagegen trotz des Zwischenfalls weiterlaufen, auch der Betrieb des Stahlwerks selbst.

Laut Feuerwehr ist man auf Einsätze bei Feralpi gut vorbereitet: Der Betrieb wird regelmäßig bei sogenannten „operativ taktischen Studien“ berücksichtigt. „Wenn dort etwas Neues gebaut wird, schauen wir uns das alles an“, erläutert Wehrleiter Rohloff. Deshalb seien die Einsatzkräfte stets im Bilde – und auch schnell vor Ort. „Das funktioniert.“ Echte Einsätze seien bei Feralpi zum Glück recht selten.

