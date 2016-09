Feuerwehr löscht Bahndamm-Brand Die Wehr musste jetzt zu einem Feuer in der Nähe des Wohngebietes Alte AWG in Wilthen ausrücken. Nicht zum ersten Mal.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Gebrannt hat es am Donnerstag in Wilthen. In Nähe des Wohngebietes Alte AWG stand hinter einem Garagenkomplex eine größere Fläche des Bahndammes der ungenutzten Bahnstrecke nach Bautzen in Flammen. Wie der Wilthener Gemeindewehrleiter Sven Kunath berichtet, rückten 26 Kameraden der Feuerwehren Wilthen, Tautewalde und Kirschau aus. Einige Einsatzkräfte bekämpften den Brand, andere bauten zwei verschiedene Wasserversorgungen auf. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet. „Die Ursache für den Brand ist bisher nicht bekannt“, sagt Sven Kunath, der den Einsatz leitete. Wie er erwähnt, brannte im November vergangenen Jahres an derselben Stelle eine alte Gartenlaube. Für die Wilthener Feuerwehr war der Einsatz am zeitigen Donnerstagnachmittag der 47. in diesem Jahr. (SZ/ks)

