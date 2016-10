Feuerwehr Kreischa bekommt neuen Chef

Die Feuerwehr Kreischa bekommt einen neuen Leiter. Bei der Hauptversammlung wurde Stefan Mix kürzlich zum neuen Gemeindewehrleiter gewählt, Steffen Hentzschel zu seinem Stellvertreter. Mix war bisher Leiter der Ortswehr in Kreischa. Das Amt als Gesamtwehrleiter übernimmt er von Frank Vogel, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Vogel bleibt jedoch weiter Leiter der Ortswehr in Saida.

Die Leiterstellen der übrigen drei Ortswehren dagegen sind neu besetzt. Olaf Jungnickel soll künftig die Wehr in Kreischa leiten, Sven Binner übernimmt den Posten für Kautzsch. In Lungkwitz ist Thomas Göpfer als Leiter bestimmt worden. Bei der Versammlung ebenfalls neu gewählt wurden die jeweiligen Stellvertreter und die Ortsfeuerwehrausschüsse. Bevor die Wehrleiter und Stellvertreter ihr Amt antreten können, sind noch ein paar formelle Schritte nötig. So müssen sie nächste Woche vom Technischen Ausschuss bestätigt werden. Danach muss noch der Gemeinderat die Wahl abnicken. (SZ/cb)

zur Startseite