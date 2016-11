Feuerwehr-Kooperation bestätigt

Die Feuerwehren von Dürrröhrsdorf-Dittersbach und Stolpen können künftig gemeinsam zu Einsätzen ausrücken – ohne dass sich die Kommunen dies gegenseitig in Rechnung stellen. Nachdem der Stolpener Stadtrat eine entsprechende Vereinbarung beschlossen hatte, hat auch der Gemeinderat von Dürrröhrsdorf-Dittersbach dem Vertragswerk zugestimmt. Die Stolpener hatten gegenüber dem Entwurf noch eine Änderung einbauen lassen, wonach der Vertrag jährlich zum Jahresende mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden kann. Der Hintergrund für diese Vereinbarung zur gemeindeüberschreitenden Hilfeleistung ist vor allem das gemeinsame Gerätehaus der Feuerwehren Stürza und Hesselicht, für das sich die Kommunen zusammengetan haben. Es gehört zum Konzept des Pilotprojekts, dass die Kameraden beider Wehren gemeinsam ausrücken, nicht zuletzt um die Tagesbereitschaft zu sichern. Sobald die erforderliche Mindestanzahl an Leuten da ist – egal von welcher Wehr –, können sie zusammen in einem Fahrzeug zum Einsatz starten. (SZ/dis)

