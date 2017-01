Feuerwehr in Kodersdorf erhält Ausrüstung Die Kodersdorfer Ortswehren werden neu ausgestattet. Die Technik wird großzügig gefördert. Danach sah es zunächst aber gar nicht aus.

Hier waren Kameraden der Feuerwehr im Sommer 2016 an einem Einsatz an der B 115 in Kodersdorf beteiligt. © André Schulze

Kodersdorf. René Schöne, Bürgermeister der Gemeinde, hat Schutzbekleidung und Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde bestellt. Dazu hatte ihn der Gemeinderat in der Sitzung im Dezember ermächtigt. Ende November bekam Kodersdorf Fördermittel zugesprochen, um besser für Einsätze im Tunnel „Königshainer Berge gewappnet zu sein.

„Zuerst sah es so aus, als würden wir leer ausgehen“, sagt René Schöne in der Sitzung. Da aber andere Gemeinden 2016 die eingeplanten Mittel des Landkreises Görlitz nicht in Anspruch genommen haben, erhielt Kodersdorf einen Bescheid. Die Förderquote ist mit 90 Prozent sehr hoch. Im Wert von fast 16 000 Euro erhalten die Kameraden Gegenstände wie eine Wärmebildkamera, Helmfunkgeräte, Taststöcke und Druckluftkissen.

Außerdem bestellt die Gemeinde bei einer 50-prozentigen Förderung Überhosen und -jacken. Auch diese Fördermittel stammen vonseiten des Landkreises. Die Gesamtsumme beträgt etwas unter 9 000 Euro. Die Gemeinde Kodersdorf trägt insgesamt rund 6 000 Euro aus eigenen Mitteln. Diese sind im Haushalt 2016 eingeplant – sogar in Gänze mit 50 Prozent Förderung, wie René Schöne ausführt. (SZ/so)

