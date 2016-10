Feuerwehr in Atemnot Die Dohnaer Retter sollten neue Schutzgeräte bekommen. Daraus wird nichts. Es geht mal wieder ums Geld, doch nicht nur.

Atemschutzgeräte tragen ist keine leichte Sache: Rund 18 Kilogramm wiegt so ein Gerät. Deshalb sollten die Dohnaer Feuerwehrleute neue, leichtere bekommen. Darauf müssen sie nun noch warten. © Marko Förster

Dohna. Rund 18 Kilogramm auf dem Rücken tragen? Damit möglichst noch rennen, und das in Qualm und Feuer. Unmöglich? Nicht für Feuerwehrleute, die als sogenannte Atemschutzträger aktiv sind. Die Dohnaer Feuerwehr sollte nun neue Geräte bekommen. Weil die bisherigen alt sind, es keine Ersatzteile mehr gibt und weil sie aus Stahl und damit schwer sind. Die neuen sind aus Plaste, leichter – aber auch teurer. Deshalb ist die Anschaffung gestrichen und dass obwohl die Ausgabe im Haushalt stand.

Im Verwaltungsausschuss wurde darüber informiert und das war’s. Nicht für Anke Werner. Die CDU-Stadträtin hakte jetzt im Stadtrat nach. „Ich wollte einfach nochmal drüber reden, es verstehen und die Feuerwehr nicht im Regen stehen lassen“, sagt sie.

Bürgermeister Ralf Müller (CDU) nannte Gründe für die Verschiebung. So wolle man mit Nachbargemeinden die gemeinsame Bestellung prüfen. Das könnte billiger werden. Warum das nicht eher geprüft wurde, blieb offen. Dafür habe der Feuerwehrausschuss erst im August entschieden, was er konkret wolle. Müller widerspricht Aussagen, die Feuerwehr sei nicht mehr einsatzbereit und kritisierte deren Haltung: Deren Vorstellung sei, wir haben Geld im Haushalt und gehen einkaufen, so einfach sei das aber nicht. Hinzu kommt, dass Pirna, wo auch die Dohnaer Geräte gewartet und gepflegt werden, 2018 umstellen und einen Geräte-Pool aufbauen will.

Hans-Jörg Fischer (Freie Wähler), der sonst der Hüter jedes Dohnaer Cents ist, plädiert bei den Geräten dafür, eben nicht nur an die Kosten zu denken, sondern an die, die sie schleppen müssen. Dass zudem etwas im Haushalt Geplantes verschoben wird, sei für ihn nicht hinnehmbar. „Ich bin erschüttert.“ Peter Garbotz (Grüne) nicht. Er verstehe die Diskussion nicht. Es sei doch schon beraten, dass man die Geräte mit anderen kaufen wolle. Und wenn man Geld sparen kann, solle man es tun, sagte er.

Keine neuen Geräte in diesem Jahr

Anke Werner drängte und wollte es genau wissen: Werden die Geräte nun gekauft oder nicht? Ja, aber eben nicht jetzt. Im Dezember wird der Stadtrat sich nun noch einmal mit den neuen Geräten für die Feuerwehr befassen. Dann will die Verwaltung verschiedene Varianten vorstellen und auch die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen geprüft haben. Dass es dieses Jahr damit keine neuen Geräte mehr gibt und nächstes wahrscheinlich nicht so schnell, ist damit klar.

Die Feuerwehr selbst hält sich zurück. Stadtwehrleiter Ingo Osterland bittet um Verständnis und sagt am Mittwoch gegenüber SZ nur so viel: Natürlich hätten sich die Feuerwehrleute gefreut, wenn die Geräte wie geplant dieses Jahr gekauft worden wären. Osterland will versuchen, noch das Beste für die Feuerwehr rauszuholen.

Ein anderer Grund für seine Zurückhaltung, den er nicht nennt, der aber allgemein bekannt ist, ist das derzeit angespannte Verhältnis zwischen Stadt und Feuerwehr. Das war auch einigen Worten von Bürgermeister Müller anzuhören. Viele Feuerwehrleute reden darüber, auch bei der Übung in den Fluorwerken im Sommer gab es immer wieder Spitzen. Auch da waren bei brütender Hitze die Atemschutzgeräteträger im Einsatz. Das Lob hinterher haben sie angesichts des Hickhacks zum Teil als Hohn empfunden.

Stadträtin Anke Werner zieht aus dem Ganzen eine Schlussfolgerung. Künftig noch eher nachfragen und sich noch mehr als Kontrollorgan der Verwaltung verstehen. Dass nun im Dezember nochmal geredet wird, sei gut. „Ich will das geklärt haben.“

