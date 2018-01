Feuerwehr im Durst-Einsatz

Einbrecher-Trio gestellt

02.01.2018, 04.50 Uhr; Roßthal

Die Polizei hat nach Gartenlaubeneinbrüchen drei Tatverdächtige dingfest gemacht. Das 15, 16 und 17 Jahre alte Trio war in zwei Lauben eines Kleingartenvereins an der Kesselsdorfer Straße eingebrochen und hatte verschiedene Lebensmittel sowie alkoholische Getränke gestohlen. Allerdings wurden die Diebe von einer Zeugin beobachtet, die von ihr alarmierten Beamten mussten nicht lange nach den drei Jugendlichen suchen. Der Älteste hatte eine Sturmmütze übergezogen und trug ein Messer sowie eine Gasdruckpistole bei sich. Nach entsprechenden Befragungen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.