Feuerwehr im Doppel-Einsatz Die Radeberger Kameraden mussten am Montag gleich zweimal ausrücken.

Zwei Einsätze für die Radeberger Feuerwehr. © Uwe Soeder

Es war alles andere als ein ruhiger Start in die Woche für die Radeberger Feuerwehr. Schon Montagmittag mussten die Aktiven ausrücken; an der Juri-Gagarin-Straße im Radeberger Süden war eine gut 15 Meter hohe Birke auf die Straße gestürzt. Die Feuerwehr rückte mit Motorkettensäge an und machte die Straße wieder frei. Nach einer halben Stunde rollte der Verkehr wieder. Aber am Abend wurden die Radeberger dann gleich noch zu einem zweiten Einsatz gerufen. Wieder in die Südvorstadt; diesmal an die Heinrich-Gläser-Straße. Aus einem Kleintransporter liefen Betriebsstoffe aus, heißt es in der Einsatzstatistik der Wehr dazu. Die ausgelaufenen Flüssigkeiten wurden abgepumpt, die Straße abgestumpft. (szo)

