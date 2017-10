Feuerwehr im Dauereinsatz Der Herbststurm am Wochenende hat eine ungeahnte Heftigkeit erreicht und verschiedenste Schäden angerichtet.

Zwischen Zabeltitz und Görzig war ein Baum auf die Straße gefallen. Auch auf der B 98 zwischen Großenhain und Wildenhain sowie einen im Stadtgebiet Großenhain mussten die Einsatzkräfte aus Großenhain, Zabeltitz, Strauch und Skassa helfen.

Eine zwölf Meter hohe Tanne am Hotel Stadt Radebeul mussten die Feuerwehrleute gegen 10 Uhr zerlegen. Der Baum hatte sich quer über die Straße gelegt und war glücklicherweise von einer Mauer abgefangen worden.

Am Sonntagmorgen kurz nach sechs Uhr war für Hunderte Feuerwehrleute im Landkreis Meißen die Nacht zu Ende. „Danach hatte der Sturm die Region voll im Griff“, so Kreisbrandmeister Ingo Nestler. Allein im Laufe des Vormittages kamen fast 100 Einsätze zusammen.

Bis etwa 10 Uhr hatten allein die Feuerwehren von Coswig zwölf Alarmierungen. Bäume hatte es an der Villa Teresa mitten in der Stadt umgelegt, auch am Forsthaus Kreyern und der Zufahrtsstraße im Spitzgrund mussten die Männer großes Holz zerteilen. In Radebeul drohte ein Baum auf das Gelände des Hotels Stadt Radebeul zu stürzen. Eine Mauer hielt die Zwölf-Meter-Tanne glücklicherweise von den Autos der Gäste ab. Auch in Volkersdorf, Wahnsdorf und beim Fisch- und Waldfest in Moritzburg mussten Kameraden anpacken. Die Buden auf dem Parkplatz vor dem Schloss waren vom Sturm angegriffen.

In Riesa eilten die Kameraden nach Angaben Nestlers von einer Problemstelle zur nächsten. Regionale Schwerpunkte seien für ihn nicht zu erkennen, so der Feuerwehrchef. Die Schäden verteilten sich über die gesamte Fläche des Landkreises Meißen.

In der Regel handelte es sich um umgestürzte Bäume. Diese fielen auf Straßen, landeten auf Autos sowie in Strom- und Telefonleitungen. Dadurch kam es gebietsweise zu Stromausfällen und einem Zusammenbruch der Kommunikation. Der heftige Wind richtete zudem Schäden an zahlreichen Dächern und Fassaden an. Die Feuerwehr musste herabgefallene Dachziegel und Gebäudeteile bergen.

In sicheren Räumen aufhalten

„Gefühlt hatten wir so einen starken Herbststurm seit ungefähr zwölf Jahren nicht mehr“, so Ingolf Nestler. In dieser Heftigkeit sei das Unwetter nicht vorhergesagt gewesen. In den Vormittagsstunden ging der Kreisbrandmeister zudem davon aus, dass der Wetterdienst seine Warnung verlängern werde.

Nestler riet den Bewohnern im Landkreis, sich über den Sonntag möglichst in sicheren Räumen aufzuhalten und Autofahrten oder Spaziergänge zu unterlassen. Er hoffe, dass es dabei bleibe, und keine Personenschäden zu beklagen seien.

Betroffen vom Sturm war auch der Bahnverkehr. In Sachsen werden die Zugstrecken nach Angaben der Bahn bis voraussichtlich 16 Uhr gesperrt bleiben. Betroffen sind unter anderem Züge der Linie S 1 Dresden Hbf - Pirna (es verkehrt ein Bus im Pendel über die Unterwegshalte). und der Linie RE 50 Dresden - Leipzig. (SZ)

