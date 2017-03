Feuerwehr im Biertheater Am Sonnabend rückte die Wehr mit einem Großaufgebot an. Eine Brandmelde-Anlage hatte ausgelöst.

Auf der Biertheaterbühne sind Thomas Rauch (l.) und Jens Albrecht als Feuerwehr Malzau zu erleben. Am Sonnabend mussten sie wieder ran – aber auch die echte Feuerwehr war im Haus … © Thorsten Eckert

Nein, diesmal kamen die Feuerwehrleute nicht einfach nur vorbei, um sich im aktuellen Biertheater-Schwank „Malzau läuft heiß“ zu amüsieren. Die Theater-Macher befassen sich dort ja bekanntlich sehr augenzwinkernd mit dem Thema Feuerwehr – was dabei auch die echten Feuerwehrleute urkomisch finden und sich regelmäßig Wehren zum gemeinsamen Biertheater-Abend anmelden. Am Sonnabendabend allerdings rückten die Feuerwehren aus Radeberg, Liegau-Augustusbad, Großerkmannsdorf und Ullersdorf mit ziemlich ernster Miene an – denn von der Leitstelle hatte es kurz vor 18.30 Uhr geheißen, dass es im Hotel Kaiserhof an der Radeberger Hauptstraße brenne. Und im Kaiserhof hat ja bekanntlich auch das Biertheater sein Domizil.

Zum Glück stellte sich das Ganze aber schnell als weitgehend harmlos heraus. Eine Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, ein Feuer gab es im Kaiserhof aber nicht. Also konnten die Feuerwehrleute kurz darauf wieder abrücken.

Mülltonnen-Brand an Montag

Anders stellte sich die Sache dabei dann am Montagmorgen an der Bahnhofstraße dar. Hier stand gegen 8 Uhr eine Mülltonne lichterloh in Flammen. Anwohner hatten das Feuer bis zum Eintreffen der Radeberger Wehr bereits mit einem Eimer Wasser grob gelöscht, wie es auf der Internetseite der Radeberger Feuerwehr heißt. Den Rest erledigten dann die Profis.

