Feuerwehr hatte dieses Jahr fünf Einsätze Die Kameraden in Rathmannsdorf brauchen Verstärkung. Jetzt haben sie erst mal ihren Chef wiedergewählt.

© Symbolbild: dpa

Der alte ist auch der neue Chef. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr von Rathmannsdorf Peter Petters erneut als Wehrleiter gewählt hatte, wurde dieser nun auch vom Gemeinderat bestätigt. Das ist formell vorgeschrieben und erfolgte zur Ratssitzung am Donnerstagabend. Die Feuerwehr von Rathmannsdorf hatte in diesem Jahr bereits fünf Einsätze. Der größte war dabei ein Wohnhausbrand in Ebenheit/Königstein am 1. März.

Die Freiwillige Feuerwehr Rathmannsdorf wurde 1927 gegründet und hat derzeit 56 Kameraden inklusive Jugendfeuerwehr und Altersabteilung. Verstärkung wird jederzeit gebraucht. Wer möchte, kann in jeder ungeraden Kalenderwoche, freitags, 19 Uhr, unverbindlich im Gerätehaus Pestalozzistraße vorbeischauen. (SZ/gk)

