Feuerwehr hat neuen Defibrillator

Der Heimat- und Feuerwehrverein Hirschbach-Hermsdorf/Wilisch hat jetzt einen eigenen Defibrillator. Der Verein stellt ihn der Ortsfeuerwehr zur Verfügung, damit diese im Notfall damit helfen kann, wie Ortswehrleiter Jörg Paulusch informierte. Am vergangenen Freitag wurde das Gerät geliefert und die Sanitätsschule Maik Zscheile schulte die Mitglieder der Feuerwehr, wie sie damit richtig umgehen. Es ist ein spezielles Gerät, ein sogenannter automatisierter externer Defibrillator, der speziell für den Einsatz durch Laien gebaut wurde. Ein Defibrillator kann durch einen elektrischen Impuls bei akuten Herzproblemen das sogenannte Kammerflimmern lösen und damit dem Herzen ermöglichen, wieder regelmäßig zu schlagen. In solchen Fällen kommt es auf jede Minute an. Daher ist es wichtig, dass solche Defibrillatoren in der Nähe sind und möglichst schnell eingesetzt werden können.

Die Kosten für das Hirschbacher Gerät liegen bei 1 900 Euro. Diese haben 40 Einwohner aus dem Ort durch Spenden zusammengebracht. „Damit hatten wir in einer so kurzen Zeit und in solcher Höhe nicht gerechnet. Das macht uns schon ein Stück weit stolz“, schreibt Paulusch weiter. Nun hofft er, dass der Defibrillator nie gebraucht wird – wenn aber doch, ist es gut, dass er in der Nähe ist. (SZ/fh)

