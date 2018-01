Feuerwehr häufig als „Schwerlast-Transport“ gefragt Mehrere Dinge brennen dem Feuerwehrchef auf den Nägeln. Die unzuverlässige Alarmierung ist ein Punkt, der Missbrauch als Dienstleister ein anderer.

Auf die Autobahn sind die Leisniger Feuerwehrleute im vergangenen Jahr eher selten gerufen worden. Im Februar war ihre und die Hilfe weiterer Wehren auf der A 14 bei einem Lkw-Brand gefragt. © André Braun

Ein ruhiges Jahr war 2017 für die Leisniger Feuerwehrleute schon – und aber auch wieder nicht. Sie fuhren mehr Einsätze als 2016, wurden aber keineswegs so gehetzt wie Ende 2014, als ein Feuerteufel in Leisnig sein Unwesen trieb. „Wir hatten im vergangenen Jahr keine schlimmen Brände oder ein größeres Unfallgeschehen“, resümiert Wehrleiter Bernd Starke.

Einsatz im Fluss und im Aufzug

Der Gemeindewehrleiter bezeichnet es überwiegend als Alltagsgeschäft, was die Einsatzkräfte 2017 bewältigen mussten. Mit zwei Ausnahmen vielleicht: Es galt, ein Kind aus einem Fahrstuhl zu retten und Mitte März löste ein Mann einen Großalarm aus. Er war zu nächtlicher Stunde in die Mulde gestiegen und nicht wieder aufgetaucht. Viele Helfer, darunter seine Freunde, aber auch Feuerwehrleute und die Besatzung eines Rettungshubschraubers, suchten nach ihm. Polizeibeamte griffen ihn später wohlbehalten auf.

Wie für alle Feuerwehren in der Region war auch für die Leisniger der Sturmtag Ende Oktober eine Herausforderung. Stundenlang mussten Bäume von den Straßen geräumt und Teile von Gebäuden gesichert werden. Trotzdem schlägt dieser Dauereinsatz insgesamt nur als einer zu Buche. Alles in allem waren die Kameraden im Vorjahr elf Mal unterwegs, um Sturmschäden zu beseitigen – 2016 kein einziges Mal.

Weiterhin ein Dauerbrenner ist die Tragehilfe. Dazu zogen die Rettungssanitäter die Feuerwehrleute 2016 insgesamt sieben Mal hinzu, 2017 immerhin noch fünf Mal. Daher fordert Bernd Starke den Rettungsdienst erneut auf, sich vorausschauender zu organisieren. Patienten zu transportieren, sei nicht Aufgabe der Feuerwehr. „Im Notfall hat da niemand etwas dagegen. Aber zur Dauerlösung darf das nicht werden“, so Leisnigs Feuerwehrchef. Das trifft auch auf Türöffnungen zu. Einen solchen Einsatz gab es 2017. Doch dafür sei die Leisniger Wehr nicht ausgerüstet – und wolle es auch nicht sein. Dafür gebe es Dienstleister.

Eine schnelle Lösung muss aus Starkes Sicht für die mangelhafte Alarmierung der Ehrenamtlichen seit der Digitalisierung der Technik her. In der Vergangenheit sind nicht alle Notrufe bei den Rettungskräften angekommen (DA berichtete). Starke bezweifelt inzwischen, dass der Landkreis dieses Problem so ernst nimmt, wie es die Wehren im Städtebund Leisnig, Hartha und Waldheim für notwendig erachten.

Was die technische Ausrüstung der Feuerwehren betrifft, ist der Gemeindewehrleiter insgesamt zufrieden. Trotzdem seien nach wie vor Investitionen ins Feuerwehrwesen notwendig und wichtig. Als Beispiel dafür nennt er die weitere kontinuierliche Erneuerung der Einsatzkleidung der Feuerwehrleute. Manche müssten noch mit der ersten Garnitur, die nach der Wende angeschafft worden ist, ausrücken.

Ebenfalls im Blick hat der Feuerwehrchef die Verbesserung der Löschwasserversorgung in Leisnig und den Ortsteilen. In diesem Punkt hat sich in den zurückliegenden Jahren schon einiges getan. In Brösen ist am Orteingang eine Zisterne in die Erde gekommen. Gleiches ist für den Lindenplatz geplant. Der wird 2019 – so ist der Plan – neu gestaltet. Danach sollen die Feuerwehrleute dann gleich vor den drei Schulgebäuden ein ausreichendes Löschwasserreservoire vorfinden.

