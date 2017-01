Feuerwehr-Großeinsatz in der Elbgalerie Am Donnerstagabend steigen an der Rückseite des Centers große, graue Rauchschwaden in den Himmel.

Blaulicht an der Breiten Straße: Am Donnerstagabend gab es einen großen Feuerwehr-Einsatz an der Elbgalerie.

Am Durchgang gegenüber der dm-Drogerie stiegen immer mehr Rauchschwaden auf.

Die insgesamt 15 Einsatzkräfte, die auf fünf Fahrzeugen zum Brand geeilt waren, konnten das Feuer schnell löschen.

Hektik auf der Hauptstraße: Kurze Zeit, nachdem am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in der Stadt die Feuerwehr-Sirenen ertönen, biegt ein erstes Feuerwehrfahrzeug auf den Boulevard. Das Ziel: die Elbgalerie. Zwei Eheleute kommen gerade aus dem Einkaufszentrum in Richtung Sparkasse gelaufen. Sie hätten ihren Einkauf im Kaufland abgebrochen, erzählen sie. „Es gab eine Durchsage, dass alle Kunden bitte sofort den Markt verlassen sollen, es gebe ein technisches Problem.“ Weil die Stimme der Ansagerin zittrig geklungen habe, seien sie sofort rausgegangen. „Da gehen wir kein Risiko ein.“

Dass es sich um keinen Fehlalarm handelt, zeigt sich wenig später an dem Durchgang gegenüber der dm-Drogerie. Dort steigen immer mehr Rauchschwaden auf – anscheinend aus einem tiefer gelegenen Bereich. Die Feuerwehrleute sehen sich das Ganze an und entscheiden, von der Elbstraße aus anzugreifen.

Zwischenzeitlich sind mehrere Polizei-Transporter eingetroffen, die die Elbgalerie-Zufahrten abriegeln. Über die gesamte Lieferrampe gegenüber vom ehemaligen Muskator-Gelände hat sich währenddessen bereits eine stinkende Qualmwolke gelegt. Mehrere Schaulustige tummeln sich im Blaulichtschein der Polizei-, Feuerwehr- und Krankenwagen. Immer mehr Autos verlassen das Parkhaus des Einkaufszentrums in Richtung Niederlagstraße. Herein kommt niemand mehr.

Etwas mehr als eine Stunde später teilt die Riesaer Feuerwehr mit, dass im Evakuierungstreppenhaus im Untergeschoss 20 Euro-Paletten gebrannt haben. Die insgesamt 15 Einsatzkräfte, die auf fünf Fahrzeugen zum Brand geeilt waren, hätten das Feuer schnell löschen können, hieß es weiter von der Wehr. Am Brandort sei ein Sachschaden entstanden, aber keine Personen verletzt worden. Die Polizei ging am Donnerstagabend in einer ersten Einschätzung der Lage von Brandstiftung aus.

Das bestätigt offenbar Gerüchte, die bereits während des Feuerwehr-Einsatzes unter Mitarbeitern aus Elbgalerie-Geschäften die Runde machten. Ein anderes Gerücht wies indes das Centermanagement der Elbgalerie zurück. In einer ersten Reaktion am Donnerstagabend teilten die Verantwortlichen mit, dass es „zu keinem Zeitpunkt eine Evakuierung“ der Elbgalerie gegeben habe.

Zuletzt war die Elbgalerie im kurz vor Silvester 2015 evakuiert worden. Dabei handelte es sich um die regelmäßig vorgeschriebene Brandschutzübung, um die Funktion der Brandmeldeanlage, die Alarmierung der Feuerwehr und den Ablauf der Evakuierung zu prüfen. Einen größeren Brand hat es laut Centermanagement in der Elbgalerie noch nie gegeben.

Evakuiert wurde das Einkaufszentrum in den vergangenen Jahren trotzdem schon ein halbes Dutzend Mal. So war 2014 der Motorraum eines VW im Parkhaus in Brand geraten. Damals löste die Sprinkleranlage aus, die Feuerwehr war binnen vier Minuten vor Ort.

Zuvor hatten bereits ein Kurzschluss in einem Schaltschrank, Randalierer oder ein unvorsichtiger Lkw-Fahrer den Alarm ausgelöst: Der hatte beim Rangieren die Sprinkleranlage gerammt.

