Feuerwehr-Gerätehaus modernisiert Am Hertigswalder Stützpunkt wurde die komplette Elektrik erneuert. Sie war Jahrzehnte nicht modernisiert worden.

© Symbolbild: Marko Förster

Im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hertigswalde wurde die komplette Elektroinstallation erneuert. Die Arbeiten gingen in den vergangenen Wochen in der Fahrzeughalle sowie in Sozial- und Aufenthaltsräumen vonstatten, wie das Sebnitzer Rathaus mitteilt. Die Modernisierung war demnach dringend erforderlich , um den aktuellen Standards gerecht zu werden – die alte Elektroanlage stammte noch aus der Zeit von vor 1980.

Im Anschluss wurde im gesamten Objekt gemalert. Den neuen Farbanstrich der Fahrzeughalle im Wert von rund 2 400 Euro übernahm dabei die Firma Maler Müller als Sponsorleistung. Die Gesamtkosten sind mit rund 12 100 Euro veranschlagt. Ende Mai erhalten die Kameradinnen und Kameraden der Ortswehr Hertigswalde zudem neue Garderobenspinde. (SZ)

