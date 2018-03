Feuerwehr fürs Ortsjubiläum geschmückt Familie Weitze stellte ein Relief fürs Gerätehaus zur Verfügung. Auch einen Kalender gibt es.

Mit diesem schmiedeeisernen Relief an der Feuerwehr weisen die Reinersdorfer auf die 750-Jahrfeier hin. Das Relief wird abends hinterleuchtet, das Motiv ist auch auf Aufklebern zum Fest zu finden. © Kristin Richter

Reinersdorf. Zu Pfingsten wird in Reinersdorf die 750-Jahrfeier begangen. Das dafür entworfene Motiv mit dem Kirchturm ziert nicht nur Aufkleber und einen Jahreskalender, der zum Jubiläum herausgegeben wurde. Es ist jetzt auch an der Feuerwehr zu bewundern. Ein schmiedeeisernes Relief wurde von Familie Weitze zur Verfügung gestellt, in der Weihnachtszeit war es noch auf dem Hof der Familie zu sehen. Nachts wird das Motiv hinterleuchtet und macht damit schon jetzt Lust auf die Feierlichkeiten vom 18. bis 21. Mai. (SZ/krü)

zur Startseite