Feuerwehr fehlt das Personal Die Nachwuchssorgen sind nicht das einzige Problem der Schrebitzer. Auch die Technik ist schon historisch.

Der Schrebitzer Wehrleiter Jens Schneider hilft Tim und Melinda, die Büchsen vom Stapel zu holen. © Thomas

Nicht nur in der Jugendfeuerwehr fehlen den Schrebitzern Mitglieder, auch in der Ortswehr und im Feuerwehrverein. Das Altersgefälle sei kritisch, sagt Ortswehrleiter Jens Schneider und fügt hinzu: „Mit dem Tag der offenen Tür wollen wir den Bürgern einen Einblick in unsere Arbeit geben, Interesse für die Feuerwehr wecken und Leute gewinnen.“ 15 Einsatzkräfte gehören gegenwärtig zur Schrebitzer Wehr. Drei Kinder sind in der Jugendfeuerwehr. „Durch die wenigen Kameraden ist die Bereitschaft stark eingeschränkt“, meint Schneider. „Viele arbeiten auswärts, sind Kraftfahrer oder auf Montage.“

In diesem Jahr wurden die Schrebitzer Feuerwehrleute bisher zu drei Einsätzen alarmiert. „Das waren umgestürzte Bäume. Dazu kamen ein Schuppenbrand in Wutzschwitz und es musste ein brennender Pkw gelöscht werden“, so Schneider.

Um einsatzfähig zu sein, braucht die Ortswehr auch dringend eine Technikauffrischung. Die beiden Einsatzfahrzeuge der Wehr sind Baujahr 1971 und 1975. Doch wie Schneider meint, sind sie noch einsatzbereit. Für September ist bei den Schrebitzer Feuerwehrleuten die Einführung des Digitalfunks geplant.

Ein weiteres Problem bereitet den Kameraden der Feuerlöschteich. Der hat seit etwa vier Jahren ein Leck. Seit rund zwei Jahren sinkt der Wasserspiegel drastisch. „Das ist gerade im Sommer ein Problem“, so Schneider. „Dadurch ist die Löschwasserversorgung nicht mehr gewährleistet.“

Doch nicht nur die Technik können die Gäste zum Tag der offenen Tür besichtigen. Für Interessierte wird ein Feuerlöscher vorgeführt. Auch einen Löschangriff können sie üben. Auf einer alten Zinkbadewanne steht ein kleines Holzhaus. In dessen aufgemalten Fenstern sind Löcher. Mit dem Wasserstrahl aus der Feuerwehrspritze müssen die Kinder genau in die Fensterlöcher treffen. Die Spritze bedient Justin Gapsch. Seit er sieben Jahre alt ist, gehört er zur Jugendfeuerwehr. „Es ist schön, kleine Übungen zu machen“, findet der inzwischen Zwölfjährige. Das Zielspritzen probiert Tim, der mit seiner Oma Ramona Winkler zum Tag der offenen Tür gekommen ist. „Wir wollen uns über die Feuerwehr informieren“, sagt sie. „Wenn es die Zeit erlaubt, sind wir immer bei den Festen mit dabei.“

zur Startseite