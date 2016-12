Feuerwehr erneut auf Vogeljagd Nachdem am Donnerstag eine Taube in einem Pirnaer Geschäft für Trubel sorgte, drang am Freitag eine Amsel in eine Apotheke ein.

Am Ende ließ sie sich hinter einem Regal fangen.

Alle Vögel sind schon da … Am Donnerstag eine Taube, am Freitag eine Amsel. Ein Exemplar hatte sich am Morgen quasi als erster Kunde in der Rathaus-Apotheke an der Hauptstraße in Pirna-Copitz verirrt. Und wieder ging die Pirnaer Feuerwehr auf Vogeljagd, nachdem sie bereits am Donnerstag in der Innenstadt eine Taube aus einem Geschäft holen musste. Inhaberin Claudia Meerz: „Als wir heute früh die Tür aufmachten und die Aufsteller draußen hin stellten, war sie einfach in unser Geschäft gehuscht.“

Ohne ärztliche Anordnung oder Rezeptvorgabe war der gefiederte Singvogel in den Verkaufsraum geflattert. „Sie hatte sich gleich in die Zweige unserer grünen Kunstbirke, die das Klima in unserem Verkaufsraum auflockert, gesetzt.“ Offenbar gefiel es ihr zwischen all den Regalen und Schränken mit Arznei. Es war schön warm und der Baum trug entgegen denen draußen sogar grüne Blätter. Zunächst versuchten die Apothekerinnen, die Amsel rauszuscheuchen. „Wir hatten erst gedacht, sie fliegt allein wieder raus, wenn wir das Licht im Laden ausmachen“, sagt eine Verkäuferin. „Aber sie wollte nicht.“ Nach etwa einer Stunde rief die Chefin gegen 8.15 Uhr die Feuerwehr.

Wacheinsatzleiter Dieter Hartmann, Brandmeister-Anwärter, Maurice Klein, und Benny Stadler, Feuerwehrmann in Ausbildung zum Brandmeister kletterten auf Leitern, schwangen Besen in der Luft und stellten sich mit einer Decke in Fluchtrichtung. „Der Vogel konnte sich immer wieder in der abgehangenen Zwischendecke, wo sich die Beleuchtung befindet, verstecken und war nicht greifbar“, berichtet Claudia Meerz. Etwa eine Viertelstunde lang hielt das Federvieh auch die Feuerwehrleute zum Narren bzw. scheute vor ihnen. Zwitschernd und flugs flog sie von einem Deckenende zum anderen. Manchmal war von ihr nur das Schwänzchen zu sehen.

Als die Chefin mit einem Köcher wieder zurück im Laden war, hatten die Vogelfänger bereits ihr Werk vollbracht. Nach einem kleinen Hieb durch einen Besen etwas benommen, hatte sich die Amsel schließlich hinter einem Regal versteckt. Dort schnappte Wacheinsatzleiter Dieter Hartmann im zweiten Anlauf zu und präsentierte schließlich den Apothekerinnen ihren ungebetenen Gast. „Wir sind froh, dass uns die Feuerwehr so schnell und umsichtig geholfen hat. Alleine hätten wir den Vogel nicht rausbekommen“, war Claudia Meerz erleichtert. Nach der Aktion machten sie und ihre Mitarbeiter wieder schnell Ordnung im Geschäft und wischten einmal durch.

