Feuerwehr-Einsatz im Stendaler U Gleich vier Wehren rücken zu einem Brand nach Weida aus. Schuld am Feuer ist vermutlich die Vergesslichkeit eines Mieters.

Zu einem Wohnungsbrand in der Stendaler Straße mussten die Riesaer Feuerwehren am Montagmittag ausrücken. Gegen 13 Uhr waren die Hauptwache sowie die Feuerwehren Riesa-Stadt, Riesa-Gröba und Riesa-Weida alarmiert worden. Anwohner hatten zuvor einen verbrannten Geruch bemerkt und gesehen, dass aus einem Fenster am sogenannten Stendaler U Rauchschwaden zogen. Am Brandort angekommen, öffnete der Angriffstrupp der Hauptwache zunächst die Tür zur betroffenen Wohnung. Schnell stellte sich heraus, was die Ursache für das Feuer war: „Auf dem Herd hatte jemand Essen stehen gelassen“, erklärt Wehrleiter Egbert Rohloff auf Anfrage. Der 32-jährige Mieter hatte danach offenbar die Wohnung verlassen – und das Mittagessen in der Küche vergessen. Verletzt wurde demzufolge niemand. Den Brand bekamen die Riesaer Kameraden schnell in den Griff, auch der Schaden in der Wohnung hält sich nach Angaben des Wehrleiters insgesamt in Grenzen. „Die Küche ist jetzt allerdings renovierungsbedürftig.“

