Feuerwehr dreimal in einer Nacht gefordert Pkw-Brand, Unfall auf der A 14 und Fehlalarm im Pflegeheim – die Leisniger hatten viel zu tun. Die Polizei ermittelt in einem Fall wegen Brandstiftung.

Die Nacht zum Sonnabend ist für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Leisnig einsatzreich gewesen. Sie waren gleich dreimal gefordert. Gegen 0.37 Uhr wurden sie alarmiert, weil in der Oberlanggasse ein Auto brannte. Sie erhielten Unterstützung von ihren Kameraden aus Brösen. Laut Martin Hänel vom Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Chemnitz entstand an dem Renault Clio Totalschaden. „Durch das Feuer wurden die links beziehungsweise rechts vom Clio geparkten Autos Honda Jazz und VW Sharan beschädigt“, teilte Hänel am Sonntag mit. Der Gesamtsachschaden wurde auf 6 000 Euro geschätzt. Durch die Polizei wurden Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen.

Drei Verletzte nach Autobahn-Unfall

Für die Feuerwehrleute war dieser Einsatz nach zwei Stunden beendet. Doch der Nachtschlaf sollte nicht lange dauern. Denn bereits um kurz vor 6 Uhr schlugen die Melder erneut Alarm: Verkehrsunfall mit zwei Autos und einem Bus auf der Autobahn A 14 zwischen Mutzschen und Grimma in Fahrtrichtung Leipzig. Laut Polizei wurde ein Auto, als es unvermittelt auf die Überholspur wechselte, von einem heranfahrenden Wagen erfasst. Infolge des Zusammenstoßes kam das erste Fahrzeug ins Schleudern und touchierte auch noch einen Bus. Polizeiangaben zufolge wurden bei dem Unfall drei Personen – 38, 39 und 57 Jahre – schwer verletzt. Im Bus hätten sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine weiteren Insassen befunden. Auch dessen Fahrer blieb unverletzt. Zur Höhe des Sachschadens liegen bislang keine Angaben vor.

Keine Verschnaufpause

Ein Großaufgebot an Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und half bei der Beräumung: Leisnig war laut Einsatzbericht mit vier Fahrzeugen vor Ort. Zudem rückten Kräfte aus Brösen, Wiesenthal, Döbeln, Grimma, Mutzschen und Zschoppach mit aus. Gegen 7.30 Uhr war der Einsatz für die Leisniger beendet.

Keine halbe Stunde später mussten sie schon wieder los: Die Drehleiter wurde angefordert, denn im Pflegeheim in Schönerstädt hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Es handelte sich um einen Fehlalarm, sodass weder für die Leisniger noch für die Kameraden aus Hartha und Gersdorf Handlungsbedarf bestand. Für die Leisniger war es der 47. Einsatz des Jahres.

