Feuerwehr braucht neue Helfer

Noch steht die Bannewitzer Feuerwehr ganz gut da, was ihre Mitgliederzahlen betrifft. Doch auch sie ist ständig auf der Suche nach neuem Personal. Deshalb führt sie an diesem Freitag, dem 4. November, im Feuerwehrgerätehaus in Cunnersdorf eine Info-Veranstaltung durch. Diese beginnt um 18 Uhr. „Die Veranstaltung richtet sich besonders an unsere Bürger in Cunnersdorf und Boderitz“, sagt Gemeindewehrleiter Heiko Wersig. Die Bannewitzer Wehr hat deshalb an alle Frauen und Männer zwischen 18 und 40 Jahren schriftliche Einladungen verschickt. Im Januar lief eine ähnliche Aktion im Ortsteil Goppeln sehr erfolgreich: Dort konnten drei neue Mitglieder geworben werden. (SZ/wer)

