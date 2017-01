Feuerwehr braucht mehr Geld

Die Stadt Rabenau musste für ihre Feuerwehr im vergangenen Jahr mehr Geld aufwenden als zunächst vorgesehen war. Für die Fahrzeugunterhaltung, das Tanken sowie den Kauf und die Pflege der Schutz- und Dienstkleidung wurden nunmehr 85 000 Euro ausgegeben. Eingeplant waren aber nur etwa 77 000 Euro Gesamtausgaben und damit immerhin schon rund 10 000 Euro mehr als in den Jahren davor. Der Stadtrat bewilligte die zusätzlichen Kosten, allerdings gab es auch kritische Stimmen. Die Wehrleitung hat nun Vorschläge gemacht, wie zusätzliche Kosten vermieden oder in andere Kalenderjahre verschoben werden können. So möchte man beispielsweise die Zuschüsse zur Fahrerlaubnis einfrieren. Das würde rückwirkend 1 500 Euro sparen. (hey)

