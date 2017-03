Feuerwehr braucht mehr Bootsführer Boxberg hat eine neue Gemeindewehrleitung. Sie ist für knapp 200 Einsatzkräfte zuständig und sondiert Problemfälle.

Am Montag bekamen der neue Gemeindewehrleiter Martin Zieschang (Zweiter von links) und seine Stellvertreter Kay Zieschang (links) und Andreas Pschola (Zweiter von rechts) ihre Bestellungsurkunden von Bürgermeister Achim Junker (rechts) überreicht. © Jens Trenkler

Bürgermeister Achim Junker ist sichtlich froh, als er am Montagabend verkünden kann: „Jetzt ist die Jugend dran“. „Die Jugend“ sitzt im Ratssaal auf den Gästestühlen und fällt schon wegen ihrer akkuraten Kleidung auf. Natürlich sind sie in Uniform gekommen, die Feuerwehrleute Martin Zieschang, Kay Zieschang und Andreas Pschola.

Das große Herzklopfen haben sie schon einige Tage hinter sich. Am ersten Sonnabend im März waren alle aktiven Feuerwehrleute aus der Gemeinde Boxberg zur großen Versammlung eingeladen. Dort mussten sie entscheiden, wer in die neue Gemeindewehrleitung gewählt wird. Die hat viel zu tun und trägt viel Verantwortung: Sie ist unter anderem zuständig für alle Ortswehren, hält die direkte Verbindung zu Verwaltung und Gemeinderat, arbeitet im Gemeindefeuerwehrausschuss maßgeblich mit, ebenso wie am Brandschutzplan der Gemeinde.

Martin Zieschang weiß noch ganz genau, wie das Wahlergebnis für den Gemeindewehrleiter ausfiel. 101 Kameraden von insgesamt 196 aktiven waren da, von denen gab es 86 Ja-Stimmen. „Es fühlt sich gut an, mehrheitlich das Vertrauen von Kameraden aller Ortswehren geschenkt zu bekommen“, sagt Martin Zieschang, der neue Gemeindewehrleiter. Am Montag war es nun am Gemeinderat, der Entscheidung der Frauen und Männer aus den Ortswehren zuzustimmen. Auch wenn es eine Formalie ist, war sie doch notwendig, damit der neue Gemeindewehrleiter und seine Stellvertreter ihre Bestellungsurkunden vom Bürgermeister bekommen konnten.

Die Neuen lösen Gemeindewehrleiter Gunna Sock und seine Stellvertreter Bernd Zieschang und Joachim Funke ab. Gunna Sock habe schon vor etwa zwölf Monaten angekündigt, das Amt abgeben zu wollen und nicht noch einmal anzutreten. Es sei also genügend Zeit gewesen, sich mit dem Thema vertraut zu machen, sagt Martin Zieschang. Die Namensgleichheit ist übrigens nicht zufällig: Bernd Zieschang ist der Vater des neuen Gemeindewehrleiters, Kay Zieschang der Cousin. Wer die Familien Zieschang als positiv gemeint etwas feuerwehrverrückt bezeichnet, der liegt nicht falsch. Denn Zieschangs Großvater, Vater, Mutter, Bruder, Onkels und Cousins waren oder sind aktive Feuerwehrleute. Die kleine Tochter von Martin Zieschang ist zwar erst im Krabbelalter, habe aber einen Feuerwehrstrampler, sagt der stolze Papa.

Martin Zieschang kennt sich in jeder Hinsicht gut aus, was die Feuerwehr betrifft. Schon mehr als zehn Jahre arbeitet er bei der Berufsfeuerwehr bei Vattenfall beziehungsweise der LEAG in Boxberg. Außerdem ist er Stellvertreter des Kringelsdorfer Ortswehrleiters. Auch Kay Zieschang arbeitet in der Ortswehr Kringelsdorf mit. Er ist Berufsfeuerwehrmann in Dresden. Von der Ortswehr Uhyst kommt Andreas Pschola, der auch Stellvertreter des Ortswehrleiters ist und bei einer Elektrofirma arbeitet.

Diese fachlichen Kenntnisse machten es also sowohl den Kameradinnen und Kameraden aus den Boxberger Ortswehren als auch den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten leicht, sich für die drei Neuen zu entscheiden. Die sind übrigens tatsächlich jung, Martin Zieschang 32 Jahre, Kay Zieschang 36 Jahre und Andreas Pschola 34 Jahre.

Kaum in das Amt gewählt, gehen die drei Neuen die Aufgaben an. Martin Zieschang hat mit der Boxberger Ortswehr bereits gesprochen, mit den Klittenern und den Reichwaldern sind die Gespräche für nächste Woche vereinbart. Welche Wünsche gibt es, was muss sich verbessern, wo gibt es Nachholbedarf? Das will der neue Gemeindewehrleiter erkunden und hat beispielsweise in Boxberg erfahren, dass mehr Bootsführer ausgebildet werden müssen. Wenn bei Badeunfällen als Erstes die Wehr in Marsch gesetzt wird, müssen mehr Kameraden das Rettungsboot fahren können. In Klitten gibt es den großen Wunsch nach einem neuen Fahrzeug. Neben einem Tanker haben die Kameraden dort noch einen LO und einen für technische Hilfeleistungen umgebauten alten Rettungswagen. Die neue Feuerwehr-HLF mit neun Mann Besatzung könnte dann zu Bränden als auch zu Unfällen ausrücken. Mit Fördermitteln könne das Fahrzeug noch dieses Jahr beschafft werden, kündigt der Bürgermeister an.

zur Startseite