Feuerwehr bleibt unzufrieden Atemschutzgeräte oder Kleidung: Die Frage hat der Dohnaer Stadtrat jetzt beantwortet. Das allerdings wirft neue Fragen auf.

Dohnas Feuerwehr bekommt jetzt doch neue Atemschutzgeräte. © Symbolfoto/dpa

Der Dohnaer Aufreger der vergangenen Monate wurde jetzt relativ ruhig beendet. Zumindest im Stadtrat. Der hat am Mittwoch beschlossen, dass die Feuerwehr nun doch dieses Jahr die neuen Atemschutzgeräte bekommt. Dafür werden die für die Schutzkleidung der Feuerwehrleute dieses Jahr im Haushalt geplanten 44 000 Euro genommen. Die werden zwar nicht ganz reichen, aber an den noch zusätzlich benötigten 15 000 Euro werde es nicht scheitern, verspricht Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Die Verwaltung werde zu gegebener Zeit einen Vorschlag zur Finanzierung machen. So weit, so gut. Oder doch nicht ganz?

Anke Werner von der CDU freut sich für ihre Fraktion und persönlich, dass das jetzt erledigt ist. Man stehe voll dahinter. Sie habe sich jedoch informiert und erfahren, dass es im Landkreis einen Beauftragten gibt, der entsprechende Planungen für die Ausschreibungen der Atemschutzgeräte macht – ehrenamtlich und kostenlos. Das könnte Geld sparen. Hauptamtsleiter Tilo Werner räumt ein, das erst nachträglich erfahren zu haben. Und was sagt die Feuerwehr?

Als der Stadtrat am Mittwoch bei der Vergabe des Auftrages für die Gestaltung des Borthener Dorfplatzes ohne zu diskutieren 75 000 Euro mehr genehmigte, rutschte Stadtwehrleiter Mirko Osterland auf der Besucherreihe ein „Da geht’s“ raus. Offiziell darf er nicht mehr mit der Sächsischen Zeitung reden. Er sei nach dem letzten Mal zu einem Gespräch ins Rathaus geladen und entsprechend gebrieft worden.

Kein Wunder, hatte Osterland doch kritische Worte gefunden und unter anderem gesagt: Die Diskussion sei doch eine politische. Für die Feuerwehr stand von Anfang an fest: Die Kleidung ist am wichtigsten, nicht die Geräte. Die Verwaltung habe gesagt, die Lieferung dauere so lange, dass sie dieses Jahr nicht mehr erfolge.

Warum, weiß Osterland nicht. Er sah da Kämpfe, die auf dem Rücken der Feuerwehrleute ausgetragen werden. „Das haben sie nicht verdient, und das geht nicht.“ Dass er so was öffentlich sagt, offenbar auch nicht. Andere Feuerwehrleute haben kein Redeverbot.

Wenn schon nicht beides – also Geräte und Bekleidung – in einem Jahr bezahlt werden können, die neue Bekleidung wäre wichtiger gewesen. Stellt sich die Frage, warum dann die Atemschutzgeräte zum Politikum geworden sind. Im Dezember scheiterte fast der Haushalt für dieses Jahr an der Frage der Atemschutzgeräte. Quer durch die beiden großen Fraktionen CDU und Freie Wähler hatten sich Räte für die schnelle Anschaffung starkgemacht. Am Ende fühlen sich einige Feuerwehrleute einfach benutzt, so wie es Osterland eingeschätzt hatte.

Genug Themen also für das Treffen am 5. Juli. Dann sollen sich zunächst die Fraktionschefs, der Stadtwehrleiter und Bürgermeister Ralf Müller (CDU) aussprechen und auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Weitere Teilnehmer sind vorerst nicht vorgesehen. „Wir müssen erst mal mit uns klarkommen“, sagt Müller und macht damit deutlich, woran es hapert. Es ist nicht immer Feuer, wenn es brennt …

