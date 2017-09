Feuerwehr beseitigt Sturmschäden Ein Sturm hat am Mittwoch nicht nur Bäume zur Gefahr werden lassen. Auf der B 169 kippte ein Laster um.

© Symbolfoto

Sturmtief Sebastian hat am Mittwoch auch in der Region Waldheim Schäden angerichtet und Bediensteten des Bauhofes sowie die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren auf Trab gehalten. Um 12.45 Uhr landete an der Härtelstraße 30 ein Ast auf der Fahrbahn. „Dabei wurde ein Pkw beschädigt. Der Bauhof und der Vollzugsdienst waren im Einsatz“, erklärte Ordnungsamtschefin Mandy Thümer am Donnerstag. Acht Kameraden der Wehr rückten um 14.36 Uhr zur Mortelstraße aus, um einen umgestürzten Baum von der S 36 zu räumen. Zwei Stunden später folgte der nächste Einsatz: „An der Gebersbacher Straße am alten Krankenhaus drohte ein Ast abzustürzen“, so Thümer. Zwölf Kameraden bannten die Gefahr.

Am Abend waren dann zwei weitere Einsätze erforderlich: „Um 19.06 Uhr wurden die Kameraden in die Niederstadt zur Unterstützung der medizinischen Versorgung gerufen, da sich der nächstgelegene Rettungsdienst in Mittweida befand und für diesen die Anfahrt zu lang war“, so Mandy Thümer. Neun Minuten später erfolgte die Alarmierung zu einer Türnotöffnung in Meinsberg. Dort sei jedoch kein Eingreifen der neun Kameraden mehr notwendig gewesen.

Auf der B 169 kurz vor dem Rossauer Ortsteil Greifendorf erwischte einen Sturmböe einen Laster, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte. Das Fahrzeug kippte mitsamt Anhänger um. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten kam es auf der Strecke zu Behinderungen. Der Fahrer blieb nach Angaben der Polizei bei dem Unglück unverletzt. Darüber hinaus waren im gesamten Landkreis einige Bauzäune und Verkehrsschilder umgestürzt. (DA/sol/mf)

zur Startseite