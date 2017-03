Feuerwehr beseitigt Sturm-Schäden In Görlitz und Umgebung hat es am Donnerstag heftige Sturmböen gegeben. Ein Baum brach um, Dachziegel und Fensterscheiben fielen herab.

Das schwerwiegendste Ereignis am Donnerstag geschah am Leipziger Platz. Hier brach mittags ein Baum um. © privat

Görlitz. Die Feuerwehr ist am Donnerstag mehrfach ausgerückt, um die Schäden der heftigen Sturmböen in Görlitz und Umgebung zu beseitigen. Einsatzorte waren die Langenstraße, die Brückenstraße, die Marienaue und das Umland. Die Berufsfeuerwehr schickte vier Einsatzfahrzeuge an die jeweiligen Orte, die Ortsfeuerwehr Stadtmitte ein Löschfahrzeug mit fünf Mitgliedern, wie die Berufsfeuerwehr am Abend mitteilte.

Das schwerwiegendste Ereignis geschah am Leipziger Platz: Hier brach mittags ein Baum unter dem Sturm einfach um. Doch war niemand in der Nähe, so blieb es beim Sachschaden. Mitglieder der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz, um den Baum zu zerkleinern und abzutransportieren, dessen Äste sich in nebenstehenden Bäumen verhakt hatten. Deswegen musste auch eine Drehleiter eingesetzt werden. Auch in der Gemeinde Markersdorf kam eine Drehleiter zum Einsatz.

Aber auch in anderen Gegenden der Stadt seien Mitglieder der Wehren im Einsatz gewesen. Dachziegel wurden von Dächern geschleudert oder Fensterscheiben brachen und stürzten auf den Gehweg. Auch die Unglücksstelle an der Landeskronstraße, wo vor einer Woche Teile der Fassade auf die Straße gestürzt waren, war ein Einsatzort. Hier hatte der Wind die provisorische Absperrung der Unglücksstelle komplett verrückt. (szo)

