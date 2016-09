Feuerwehr beseitigt Speiseöl Die Oderwitzer Kameraden sind innerhalb weniger Tage zu zwei Einsätzen ausgerückt – und konnten Schlimmeres verhindern.

Symbolfoto. © SZ/Uwe Soeder

Die Oderwitzer Feuerwehr ist in den vergangenen Tagen zu zwei Einsätzen gerufen worden. Das teilt die Feuerwehr mit. So hat die Leitstelle am Dienstagmittag Alarm ausgelöst: In der Rosenstraße in Oberoderwitz soll ein Radlader brennen, ging aus dem Einsatzauftrag hervor. Vor Ort fanden die Feuerwehrleute den Radlader, aus dem zum Teil starker Rauch drang. Aufgrund eines technischen Defekts hatte sich laut Feuerwehr ein Schwelbrand entwickelt, richtig gebrannt hatte es aber noch nicht. Die Oderwitzer Kameraden sicherten das Baufahrzeug und bereiteten es für den Abtransport vor, was kurz darauf eine Fachfirma übernahm. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz für die zwölf Feuerwehrleute beendet.

Bereits am vorigen Freitagnachmittag musste die Feuerwehr zu einer Technischen Hilfeleistung zur Spitzbergbaude ausrücken. Dort waren beim Entladen größere Mengen Speiseöl ausgetreten, was zu einer 30 Meter langen Ölspur auf der Spitzbergstraße geführt hatte. Mit Ölbindemittel beseitigten die Feuerwehrleute das Öl und reinigten danach die Straße mit dem auf den Fahrzeugen mitgeführten Löschwasser. 24 Feuerwehrleute waren damit knapp zwei Stunden beschäftigt. (SZ/se)

