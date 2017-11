Feuerwehr beräumt Dach Lose Teile drohten, auf die Straße zu stürzen. Eigentlich hätte der Eigentümer des unbewohnten Hauses längst handeln müssen.

Lose Dachteile am Gebäude in der Bahnhofstraße 15 sicherten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim am Mittwochvormittag. Mit einem Hubsteiger und Löschfahrzeug waren sie im Einsatz. © Dietmar Thomas

Lose Dachteile am Gebäude Bahnhofstraße 15 haben am Mittwochvormittag in Waldheim für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. „Ein Anwohner hatte die Kameraden um kurz nach 10 Uhr verständigt, weil Teile auf die Fahrbahn zu stürzen drohten“, sagte Ordnungsamtsleiterin Mandy Thümer auf DA-Nachfrage.

Neun Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim machten sich mit dem Hubsteiger und dem Löschfahrzeug auf den Weg. Während des Einsatzes, der bis etwa 11.15 Uhr dauerte, kam es auf der Straße zu Verkehrsbehinderungen. „Die Einsatzkräfte haben alles, was lose war, vom Dach geholt. Den Abtransport der Teile übernimmt dann der Bauhof“, so Mandy Thümer.

Das Haus ist unbewohnt. Bereits nach dem Sturm Herwart seien Schäden sichtbar gewesen. „Wir haben versucht, an den Eigentümer heranzukommen, um ihn aufzufordern, das Dach zu sichern. Doch der Iraner, der in Berlin lebt, ist schwer zu erreichen. Nun war Gefahr in Verzug, deshalb haben die Kameraden gehandelt“, erklärte Mandy Thümer. Sie und ihr Team vom Ordnungsamt seien weiterhin um Kontakt zum Eigentümer bemüht. (DA/sol)

zur Startseite