Feuerwehr bekommt Wunsch erfüllt Penny spendiert der Feuerwehr 1 500 Euro für eine Wärmebildkamera.

Bezirksleiterin Anja Hommel (v.r.) und Vertriebsleiter Christopher Maul übergaben den symbolischen Spendenscheck an Thomas Harnisch, Erik Iseler und Oliver Steiner von der Döbelner Feuerwehr. © André Braun

Es waren Herzenswünsche, die die Kunden des Lebensmitteldiscounters Penny aufschreiben konnten. 60 000 Wünsche waren eingegangen. Darunter auch der von Oliver Stein, seit vier Jahren Feuerwehrmann in Döbeln. Er äußerte den dringenden Wunsch der Döbelner Feuerwehrleute – den nach einer neuen Wärmebildkamera, die gebraucht wird, etwa um versteckte Brandherde zu finden. Die alte war nämlich kaputt gegangen. Mittlerweile hat die Stadt zwar eine Ersatzkamera angeschafft, die Feuerwehr bekommt ihren Herzenswunsch trotzdem erfüllt. Vertriebsleiter Christopher Maul übergab am Dienstag einen Scheck über 1500 Euro an die Döbelner Feuerwehr, um die freiwillige Arbeit der Brandbekämpfer zu unterstützen. Gemeindewehrleiter Thomas Harnisch freute sich. „Damit können wir ein Zusatzgerät für die Kamera anschaffen, mit dem wir Wärmequellen noch besser lokalisieren können“, meinte er. (DA/jh)

