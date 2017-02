Feuerwehr bekommt Anbau Der Gemeinderat von Radibor steht hinter den Bauplänen in Cölln. Und es gibt nun auch Hoffnung für die Löschgruppe Luppa.

Symbolbild: Uwe Soeder

Einen Grundsatzbeschluss, dass die zur Ortsfeuerwehr Radibor gehörende Löschgruppe Cölln einen Anbau für ein Fahrzeug bekommt, den hat der Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr gefasst. Allerdings dauert es noch ein bisschen mit dem Bau. Denn das Geld für den Eigenanteil der Gemeinde Radibor ist erst für 2019 geplant. Die Fördermittel werden jedoch in diesem Jahr beantragt. Sie sollen aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ kommen. Dafür hat die Gemeinde drei Vorhaben festgeschrieben: Neben dem Anbau in Cölln sollen das dringend benötigte Fahrzeug und ein Gebäude für den Bauhof beschafft werden. Nicht in diesem Förderprogramm steht die Löschgruppe Luppa. Hier sollten der Wasser- und Stromanschluss und die Sanitäranlagen geschaffen werden. Durch Umschichtung im Haushalt ist das nun in diesem Jahr möglich, wenn der Gemeinderat im März zustimmt. (SZ/kf)

