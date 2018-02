Feuerwehr bei Sturm ohne Strom In Weißkeißel war das während des Orkans Friederike nicht zum ersten Mal der Fall. Aber diesmal fiel auch noch der Funk aus.

Blick auf das Feuerwehrdepot in Weißkeißel. © André Schulze

Weißkeißel. Im Zusammenhang mit dem Orkan Friederike rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Weißkeißel elfmal aus. Das berichtete jetzt Gemeindewehrleiter René Glowna auf Anfrage im Gemeinderat. Während der Sturm am Donnerstagabend die Region heimsuchte, waren die Feuerwehrleute fünfmal draußen. Am Freitag dann noch einmal zu sechs Einsätzen, um die Folgen des Orkans zu beseitigen. Vor allem auf privaten Grundstücken seien Bäume umgerissen worden. Die Feuerwehr habe sich darum gekümmert, die Straßen frei zu halten. Beseitigt wurden zudem Äste, die beim nächsten Sturm gefährlich werden könnten. Auch unter dieser Maßgabe sei man die Ortslage noch einmal abgefahren.

Viel dramatischer als die Sturmschäden selbst ist nach Ansicht von René Glowna die Tatsache, dass zwischenzeitlich der Funk komplett zusammengebrochen war und es zeitweise nicht einmal Kontakt zur Rettungsleitstelle gegeben habe. Strom und Telefon waren komplett weg. „Nicht auszudenken, wenn es in dieser Zeit gebrannt oder eine Katastrophe gegeben hätte“, erklärte er. Die Kameraden bauten im Gerätehaus ihr Notstromaggregat auf. Auch Einwohner aus Weißkeißel hätten sich bei der Feuerwehr eingefunden, um sich zu erkundigen, was denn los sei. „2017 gab es drei Stürme und in diesem Jahr schon den ersten. Und jedes Mal ist der Strom weg“, so René Glowna. Er verweist auf eine Diskussion, wonach die Gemeinden die Voraussetzungen dafür schaffen sollen, dass die Feuerwehren jederzeit Strom haben. Dabei bleibe jedoch die Frage, wer das finanziert.

