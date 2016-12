Feuerwehr befreit Jugendlichen

Zittau. Am Dienstagabend gegen 18 Uhr befreite die Zittauer Feuerwehr einen Jugendlichen, der über eine Mauer auf ein nicht zugängliches Grundstück eines leerstehenden Hauses am Mandauer Berg gefallen war. Nach eigenen Angaben habe der Jugendliche mit Bekannten Verstecken gespielt, erklärte Zittaus Feuerwehrchef Uwe Kahlert auf Anfrage der SZ. Nach dem Durchbrechen der Grundstücksabgrenzung sei er rund vier Meter in die Tiefe in das schwer zugängliche und verwilderte Grundstück gestürzt. Das Gebäude ist zugemauert und das Grundstück deshalb von der Straße aus nicht zugänglich.

Die Kameraden entfernten zunächst das Gestrüpp, leuchteten die Unfallstelle aus, bauten mittels Steckleiter eine „schiefe Ebene“ und zogen den Jugendlichen auf einer Trage hinauf. Die ungewöhnliche Befreiungsaktion war nach rund 30 Minuten beendet. Das Unfallopfer wurde vor Ort dem Notarzt und Rettungsdienst zur Versorgung übergeben.

Offensichtlich sei der Junge mit dem Schrecken davongekommen, so der Feuerwehrchef. Er klagte über Rückenschmerzen, sei aber ansprechbar gewesen, sagte Kahlert. Der Einsatz konnte nach rund 60 Minuten beendet werden. (mh)

