Feuerwehr-Befehlsstelle besteht Test Die Sebnitzer Kameraden und die Leitstelle in Dresden haben die Einsatzabläufe geprobt. Dahinter steckt ein spezielles Ziel.

© Marko Förster

Sebnitz. Die ortsfeste Befehlsstelle Sebnitz der Feuerwehr gilt ab sofort als einsatzbereit. Am Dienstag piepten die Funkmeldeempfänger einiger Kameraden der Sebnitzer Feuerwehr. Das Einsatzstichwort lautete: „Aktivierung ortsfeste Befehlsstelle – Wachbesetzung.“ Hierbei handelte es sich um eine abgestimmte Übung zwischen der Feuerwehr Sebnitz und der Leitstelle in Dresden. Ziel der Übung war es, die Arbeitsfähigkeit der ortsfesten Befehlsstelle Sebnitz zu überprüfen – neben der personellen Besetzung auch sämtliche Kommunikationswege wie Funk, Fax, Mail und Telefon. Die ortsfeste Befehlsstelle stellt eine Art Unterleitstelle dar, die mit der Umstellung des Leitstellensystems eingeführt wurde. Sie dient zur Entlastung der Integrierten Regionalleitstelle in Dresden. Ziel ist es, dass die Einsätze schnell und mit der jeweiligen Ortskenntnis lokal abgewickelt werden können. In der Praxis haben die Sebnitzer Kameraden das bei Einsätzen in diesem Jahr bereits erprobt. Dank entsprechender Vorbereitung und Ausbildung konnte nun auch der Test gemeistert werden. Somit ist die ortsfeste Befehlsstelle Sebnitz jetzt als zweite von insgesamt 15 Befehlsstellen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bei der Leitstelle in Dresden offiziell als einsatzbereit hinterlegt. (SZ)

