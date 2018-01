Feuerwehr auf Jungfernfahrt Seit Freitag steht im Rauschwitzer Depot ein fabrikneues Löschauto. Um es abzuholen, fuhren die Kameraden 1 000 Kilometer.

Die künftigen Nutzer des fabrikneuen Löschautos bekamen vor Ort auch eine umfassende Fahrzeugeinweisung. Seit Freitagabend steht das LF 10 im Rauschwitzer Gerätehaus. © Stadtverwaltung

Elstra. Lange haben die Rauschwitzer Feuerwehrleute gewartet. Nun ist es endlich da – ihr funkelnagelneues Löschauto. 370 000 Euro kostet das knallrote, hypermoderne, technisch top ausgestattete, fabrikneue Fahrzeug, welches die fünfköpfige Truppe um Wehrleiter Ronny Seid Ende letzter Woche direkt beim niedersächsischen Hersteller Schlingmann in Dissen in Empfang nahm. Fast zwei Jahre gingen vom Einstellen der Investition in den Haushalt bis zur Übergabe des fertigen Fahrzeugs ins Land. Allein der, individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse des jeweiligen Bestellers angepasste, Fahrzeugaufbau dauere ein gutes Jahr, berichtet Elstras Hauptamtsleiter Steffen Wustmann. „Da ist ganz viel Handwerk im Spiel. Fast wie in einer Manufaktur.“ Entsprechend gut sei auch die Qualität. Der Hersteller bekomme die Fahrgestelle geliefert und baue dann die Aufbauten drauf. Zum Beispiel ein Führerhaus mit einer oder zwei Reihen Sitzen hinter dem Fahrer. Genauso, wie es gebraucht wird. „Dabei hat man uns immer auch für alles Alternativen aufgezeigt und gute Lösungsvorschläge unterbreitet.“ Schließlich besitze die Firma eine Menge Erfahrungen. „Allein in den zwei Tagen, die wir dort waren, wurden sechs Feuerwehren abgeholt“, erzählt Steffen Wustmann.

Fahrzeugeinweisung gleich bei der Übergabe

Ursprünglich war der Amtsleiter nicht gerade begeistert davon, dass die Stadt das Löschauto selbst überführen sollte. Immerhin waren damit zwei Tage für andere Aufgaben blockiert. Doch im Nachhinein sagt er, dass diese Entscheidung goldrichtig war. „Dort sind die ganzen Fachleute, die jede Frage zu dem neuen Fahrzeug beantworten können.“ Zudem bekamen die vier Rauschwitzer Maschinisten vor Ort gleich eine umfassende Fahrzeugeinweisung. Außerdem mussten der Wehrleiter und der Hauptamtsleiter überprüfen, ob auch alles an- und eingebaut wurde, was im Auftrag vereinbart worden war – inclusive aller nachträglich abgesprochenen Änderungen. Zum Beispiel ist das neue Löschfahrzeug nicht mit der üblichen Beleuchtung ausgestattet, sondern wurde wie gewünscht mit LED ausgerüstet. „Um einen besseren Wirkungskreis zu haben“, erklärt Steffen Wustmann, der mit dem Wehrleiter alles genau in Augenschein nahm. Beim Blick auf den Tacho habe man augenzwinkernd gefragt, ob man das LF 10 als Vorführwagen bekomme. Denn das Fahrzeug hatte bereits ein paar Kilometer auf der Uhr – von der Fahrt zur Tüv-Abnahme.

Freitag, 10 Uhr, startete schließlich die eigentliche Jungfernfahrt für das neue Auto. Acht Stunden später rollte es ohne Zwischenfälle ins Rauschwitzer Depot ein. Dort warteten schon fast alle daheimgebliebenen Kameraden. Jeder wollte einen Blick auf das langersehnte und dringend benötigte neue Einsatzfahrzeug werfen. Sonnabend hätten die Rauschwitzer gleich noch einen Zusatzdienst im Depot absolviert, um sich mit dem Auto vertraut zu machen, so der Hauptamtsleiter. Kein Wunder. Der alte LO Robur aus DDR-Zeiten, der den Rauschwitzern bis dato noch als Einsatzfahrzeug diente, ist längst nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik. Deshalb ist das neue Gefährt so gefragt.

