Feuerwehr appelliert an Einwohner Seit Anfang November brannten mehrfach Mülltonnen und Papierkörbe in der Gemeinde Weinböhla. Wer hat verdächtige Personen beobachtet?

Immer öfters werden Mülltonnen abgefackelt. Nicht nur in Weinböhla. © Archiv/Roland Halkasch

Die Freiwillige Feuerwehr von Weinböhla bittet die Einwohner, Augen und Ohren offen zu halten. Denn seit Anfang November brannten gehäuft Mülltonnen und Papierkörbe in der Gemeinde. „In den letzten Wochen vermehrt in den Nächten von Donnerstag auf Freitag. Vor allem das Unterdorf ist betroffen“, schreibt die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite. „Ihre Mülltonne, ihr Geld und unser Schlaf.“

Zuletzt mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr mehrere kleine Brände in der Nacht zu vergangenen Freitag löschen. Zwischen Donnerstag 23.15 und 1.40 Uhr am Freitagmorgen brannten fünf Mülltonnen und ein Papierkorb unter anderen am Kirchplatz, an der Rathausstraße und an der Lutherstraße.

Hinweise nehmen das Polizeirevier Meißen oder die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 4832233 entgegen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, können sich aber auch an die Freiwillige Feuerwehr oder das Ordnungsamt von Weinböhla wenden. (SZ/pz)

