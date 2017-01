Feuerwehr am Limit Die Bautzener Kameraden müssen immer öfter ausrücken. Noch schaffen sie ihr Pensum. Doch ohne Verstärkung wird es langsam eng.

Blick in Richtung Zukunft: Markus Bergander, Chef der Bautzener Feuerwehr, scheut sich nicht vor Herausforderungen. In diesem Jahr möchte er vor allem neue Mitglieder für die Ortswehren finden. © Uwe Soeder

Wenn der Bautzener Feuerwehrchef auf die Einsätze der vergangenen Monate zurückblickt, dann würde er gern von einem erfolgreichen Jahr sprechen. Doch das kann er nicht. Auf der einen Seite ist Markus Bergander stolz darauf, was seine Leute geleistet haben. Beim Unwetter im Mai räumten die Kameraden Schlamm von der Straße, pumpten Keller aus. Als im September drei Laster auf der Autobahn zusammenstießen, befreiten sie die verletzten Fahrer aus der Kabine. Und als eine Schwanenfamilie im Juni ihren Spaziergang auf die Autobahn verlegte, brachten sie die Mutter und ihren Nachwuchs in Sicherheit. Nur drei von vielen Heldentaten. Es ist auch nicht die Leistung der Kameraden, die Bergander davon abhält, euphorisch zu sein. Dem Feuerwehrchef bereitet etwas anderes große Sorgen.

Unruhig wird er dann, wenn er auf die Statistik schaut. Jedes Jahr listet die Feuerwehr auf, wie oft die Kameraden gerufen wurden, welche Einsätze es gab und wie viele Freiwillige die Berufsfeuerwehr unterstützen. Vor allem eine Zahl hat er dabei im Blick: Im vergangenen Jahr mussten die Kameraden 572-mal ausrücken, fast 20-mal mehr als 2015 und sogar 70-mal mehr als 2014. „Noch ist die Belastung nicht zu groß. Doch wir müssen diesen Anstieg berücksichtigen“, erklärt der Feuerwehrchef.

Berufsfeuerwehr kann viel abdecken

Warum die Zahl der Einsätze steigt, damit möchte sich Markus Bergander nicht weiter beschäftigen. Seine Aufgabe ist es vielmehr dafür zu sorgen, dass die Kameraden immer einsatzbereit sind. Und das ist gar nicht so einfach „Wir haben das Glück, dass es in Bautzen eine Berufsfeuerwehr gibt, die viele Einsätze abdecken kann. Aber ohne Freiwillige geht es nicht“, so der 31-Jährige. Neulich hat Bergander einen neuen Mitarbeiter für die Hauptwache gesucht. Viele Bewerbungsschreiben gingen bei ihm ein. Die zehn Besten schaute sich der Feuerwehrchef am Freitag an, testete ihr Wissen und ihre Sportlichkeit. Eine komfortable Situation. Doch bei den fünf freiwilligen Feuerwehren hat Bergander mehr Mühe, geeignetes Personal zu finden. Derzeit zählt der Chef der Feuerwehr 186 Mitglieder, davon 25 Frauen. Während andere Wehren mit sinkenden Mitgliederzahlen kämpfen, kann der Bautzener Feuerwehrchef immerhin ein leichtes Plus verzeichnen. Unterm Strich hat er jetzt 16 Mitglieder mehr als noch im Jahr zuvor. Doch darauf ausruhen, will er sich nicht. „Wir haben schon viele Freiwillige Feuerwehrleute, die uns helfen. Das Problem ist, dass wir noch mehr benötigen“, sagt er.

Viele Helfer, wenig Zeit

Dass immer mehr Freiwillige gebraucht werden, hat viele Gründe. Natürlich muss dabei die wachsende Zahl der Einsätze berücksichtigt werden. Drei- bis sechsmal pro Woche müssen die freiwilligen Feuerwehren Hilfe leisten. Und dann kommt noch ein Problem hinzu. Früher, so ist sich der Feuerwehrchef sicher, haben die Freiwilligen mehr Zeit gehabt. Sie konnten öfter einen Dienst übernehmen. „Heute arbeiten viele auch außerhalb der Stadt. Das macht die Sache nicht leichter“, so Bergander. Wer 30 Minuten entfernt von seiner Ortswehr arbeitet, schafft es unter Umständen nicht, rechtzeitig da zu sein. Und dann muss es auch ein Job sein, der es überhaupt zulässt, mal eben zum Einsatz zu fahren.

Ernst wird es, wenn im Ernstfall zu wenig Kameraden eintreffen. Denn so ein Feuerwehrfahrzeug kann nicht von einer einzigen Person bedient werden. Bei der Ortswehr im Bautzener Ortsteil Niederkaina sollten zum Beispiel für einen Einsatz mindestens sechs Freiwillige zusammenkommen, neun wären optimal.

Nervenkitzel ist mit dabei

Die angehenden Kameraden erwartet nicht nur ein straffes Programm. „Es ist eine interessante Tätigkeit, die viel Freude bereitet. Jeder kann sein Talent einbringen. Nervenkitzel ist auch dabei und das schöne Gefühl, für die Gesellschaft seinen Beitrag zu leisten“, schwärmt der Feuerwehrchef.

Natürlich geht es nicht ohne Ausbildung. Doch wer bereit ist, sich Wissen anzueignen, der kann bald moderne Technik bedienen. In diesem Jahr soll die Ortswehr in Stiebitz ihr neues Löschfahrzeug in Betrieb nehmen. Auch bei der Ortswehr in Kleinwelka hat das alte Fahrzeug bald ausgedient. Und in Niederkaina könnte in wenigen Monaten sogar der Bau des neuen Feuerwehrhauses starten.

Die Investitionen stimmen Markus Bergander optimistisch. Und noch etwas: Die Jugendwehr ist beliebt. Fast 100 Kinder verbringen dort ihre Freizeit. Die Kameraden sorgen dafür, dass die Feuerwehr auch in Zukunft interessant bleibt. Sie gehen in Kindergärten, sind bei Festen vertreten, berichten von ihrer Arbeit. Das ist auch notwendig. Viele junge Kameraden verlassen die Stadt, wenn sie eine Ausbildung oder ein Studium beginnen. Immerhin: Von zehn Mitgliedern der Jugendfeuerwehr bleibt einer als Freiwilliger der Bautzener Feuerwehr erhalten, schätzt Bergander.

