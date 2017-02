Feuerwehr als Schlüsseldienst Jeder sechste Einsatz der Kameraden 2016 war dazu da, dem Rettungsdienst zu helfen.

Auf den ersten Blick sind es keine alarmierenden Zahlen, die Riesas Wehrleiter Egbert Rohloff am Donnerstagabend bei der jährlichen Versammlung der Riesaer Feuerwehren verkündete. Insgesamt 520 Mal mussten die Wehren im vergangenen Jahr zu Einsätzen ausrücken. Das ist etwas weniger als im Vorjahr: 2015 verzeichneten die Hauptwache und die Stadtteilwehren 564 Einsätze.

Auffällig ist mit Blick auf die Statistik vor allem eines: „Die Zahl der Personen, die wir aus Notlagen befreien müssen, steigt stetig“, sagt Egbert Rohloff. Insgesamt 86 Mal hatten im vergangenen Jahr Menschen die Feuerwehr gerufen, weil sie sich selbst nicht mehr helfen konnten. Das ist fast jeder sechste Einsatz. „Das liegt vor allem am Alter“, erklärt Egbert Rohloff. Dass Riesas Bevölkerung älter werde, mache sich nun einmal auch am Einsatzgeschehen bemerkbar. Der häufigste Fall innerhalb dieser Kategorie sei es, dass eine ältere Person in ihrer Wohnung stürzt und selbst nicht mehr die Tür öffnen kann. Wenn nicht gerade ein Mitarbeiter eines Pflegedienstes mit Schlüssel vor Ort ist, dann werde eben die Feuerwehr hinzugezogen, um im Beisein der Polizei die Tür zu öffnen.

Tragehilfen für Übergewichtige

Neben der Hilfe für Senioren hat laut Egbert Rohloff in den vergangenen Jahren aber auch die Zahl der Fälle zugenommen, in denen übergewichtigen Menschen geholfen werden musste. „Da sind auch öfter jüngere Leute dabei“, sagt Rohloff. In der Regel werden Übergewichtige dann mit einem Tragetuch in den Krankenwagen transportiert, weil die Trage des Notarztes nicht ausreicht. „Der Rettungswagen kommt dann in der Regel aus Dresden.“ In Riesa selbst gibt es für diese Fälle keine geeigneten Fahrzeuge. Davon abgesehen erfordere ein solcher Einsatz keine größeren technischen Hilfsmittel oder spezielle Ausbildung. „Nur die nötige Manneskraft.“ Es muss also in erster Linie das Personal dafür bereitstehen.

Überlastet sind die Riesaer Feuerwehren durch solche verhältnismäßig kleinen Einsätze nicht. „Der größte Teil wird von der Hauptstelle abgedeckt“, erklärt Rohloff. Es habe zwar auch schon den Fall gegeben, dass eine Stadtteilwehr hinzugezogen werden musste, um jemanden aus seiner Wohnung zu tragen. Das soll nach Angaben des Wehrleiters aber die Ausnahme bleiben – auch wenn Egbert Rohloff damit rechnet, dass die Zahl der Türöffnungen auch in den kommenden Jahren zunehmen wird.

In ihren anderen Aufgaben war die Feuerwehr dagegen weniger gefordert als noch 2016. Beispielsweise mussten insgesamt weniger technische Hilfeleistungen erbracht werden. Dazu zählt neben den erwähnten Türöffnungen unter anderem auch das Beseitigen von Tierkadavern und Wespennestern, die Hilfe bei Sturmschäden und Verkehrsunfällen. Fast 400 der 520 Einsätze aus dem vergangenen Jahr fallen in diese Kategorie.

Überwiegend Kleinbrände

Zum Löschen mussten die Kameraden dagegen wieder etwas seltener ausrücken als 2016: 78 Brände verzeichnet die Statistik, davon sind laut Egbert Rohloff 60 sogenannte Kleinbrände gewesen. Einen Einsatz wegen eines Großbrandes verzeichnete die Wehr im vergangenen Jahr überhaupt nicht – jedenfalls nicht in ihrem eigenen Verantwortungsbereich. Allerdings hätten die Riesaer viermal Hilfe für benachbarte Feuerwehren geleistet. Insgesamt gibt es in Riesa sechs Stadtteilfeuerwehren sowie die Hauptwache in Gröba, die zusammen etwas mehr als 200 Mitglieder zählen.

zur Startseite