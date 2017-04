Feuerwehr 19-mal ausgerückt

2016 war ein durchschnittliches Jahr für die Gemeindefeuerwehr Lohmen – zumindest laut Statistik. Das teilte Gemeindewehrleiter Marko Schütze zur Jahreshauptversammlung aller Ortswehren mit. Insgesamt rückten die Kameraden 19-mal aus. Ein Einsatz war ein Fehlalarm. Zweimal musste ein Brand gelöscht werden. Die restlichen 16 Einsätze seien technische Hilfeleistungen gewesen, so Marko Schütze. Dazu zählt auch die Hilfe bei Verkehrsunfällen. Bei zwei der insgesamt acht Unfälle handelte es sich um sehr schwere. „Solche Einsätze bedeuten für unsere Kameraden eine enorme psychische Belastung“, so der Gemeindewehrleiter. Derzeit zählt die Feuerwehr Lohmen 92 ehrenamtliche Kameraden, 18 Kinder und Jugendliche sowie 24 Senioren. In diesem Jahr musste die Gemeindefeuerwehr bereits sechsmal ausrücken, so der stellvertretende Gemeindewehrleiter Kai-Uwe Hoyer. (kk)

