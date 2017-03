Feuerwache Albertstadt soll erweitert werden

April 2016: Leiter Frank Barwitzki und seine Männer haben ihre neue Dienststelle an der Magazinstraße in Besitz genommen. © Archiv: Christian Juppe

Sie ist noch ganz neu und doch soll sich an der Feuerwache Albertstadt an der Ecke Magazin-/Fabricestraße bald etwas tun. Im Frühjahr 2016 wurde die Wache mit in Betrieb genommen. Hierfür wurden zwei Bestandsgebäude saniert sowie ein Erweiterungsbau errichtet.

In einem der Gebäudeteile ist das sogenannte Taktikhaus und somit ein Teil des Ausbildungszentrums für Feuerwehrleute untergebracht. Dieses soll nun erweitert werden. Auf dem Gelände soll eine weitere Ausbildungs- und Übungshalle entstehen. Außerdem wird ein Brandübungshaus mit eingebauter Brandsimulationsanlage entstehen. Eine neue Außenanlage ist ebenfalls geplant. Dafür müssen rund 4,5 Millionen Euro investiert werden, allein 3,2 Millionen werden für das Brandübungshaus fällig.

An diesem Montagabend diskutieren die Neustädter Ortsbeiräte über die Pläne für das neue Ausbildungszentrum. Die Sitzung findet ab 17.30 Uhr im Bürgersaal des Ortsamtes auf der Hoyerswerdaer Straße 3 statt und ist frei zugänglich. (SZ/sag)

