Feuerteufel von Prohlis gefasst Die Beamten verdächtigten schon lange einen Dresdner als mutmaßlichen Brandstifter, doch bisher gab es nur Indizien und keine Beweise.

Die Anwohner der Finsterwalder Straße können aufatmen. © dpa

Am Donnerstagvormittag nahmen Dresdner Kriminalbeamte einen Mann fest, der für mehrere Brände im Bereich der Finsterwalder Straße in Prohlis verantwortlich sein soll.

Dem 33-jährigen Dresdner werden insgesamt elf Fälle zur Last gelegt. Bereits seit November 2016 habe der Mann wiederholt Gegenstände angezündet, die in Treppenanlagen von Mehrfamilienhäusern abgestellt waren, teilte die Polizei mit.

Schon seit Beginn der Brandserie stand der Mann im Fokus der Ermittler, denn er sei als Brandstifter einschlägig bekannt. Das letzte Feuer ereigneten sich kurz nachdem der 33-Jährige in die Nähe des Tatorts gezogen war.

Der Tatnachweis gestaltete sich bislang schwierig, so die Polizei, doch .in den vergangenen Tagen gelang den Ermittlern der entscheidende Durchbruch. Am Donnerstag gegen 9 Uhr nahmen die Beamten den Mann fest und am Nachmittag erließ der Ermittlungsrichter einen Haftbefehl. (szo)

