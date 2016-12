Bilder des Jahres 2016 Feuerteufel unterwegs Es war ein arbeitsreiches Jahr für die Feuerwehr. Häufig wurde gezündelt, nie ein Täter gefasst.

Im August und September waren die Feuerwehren von Weinböhla und Coswig vermehrt im Friedewald im Einsatz. Meist brannte es an mehreren Stellen gleichzeitig. © Feuerwehr Weinböhla

Knapp 100 Einsätze zeigt die Statistik der Weinböhlaer Wehr gegen Ende des Jahres, mehr als 140 sind es in Coswig. Es war viel zu tun, obwohl es in diesem Jahr keine Naturkatastrophe wie Hochwasser oder Sturm gab. Häufig kam es auch wieder zu Brandstiftungen, der oder die Täter konnten jedoch nicht gefasst werden.

1. Mai: 76-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand

Am Vormittag brennt es in der Erdgeschosswohnung einer Seniorin. Die 76-jährige Bewohnerin kommt dabei ums Leben. Das Feuer war vermutlich im Wohnzimmer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Die Kriminalisten gehen nach derzeitigem Stand von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. 64 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Bewohner des Fünfgeschossers mussten teilweise über ihre Balkone auf die Hubsteiger gerettet werden. Acht Personen, darunter zwei Feuerwehrmänner, wurden bei dem Brand leicht verletzt. Die Bewohner des Hauses kamen für zwei Nächte in Gästewohnungen oder bei Bekannten unter.

August/September: Mehrere Brände im Friedewald

Ende August/Anfang September hielten zahlreiche Waldbrände die Feuerwehren auf Trab. Teilweise brannte es an mehreren Stellen gleichzeitig oder kurz hintereinander. In vier Fällen hat die Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und die Akten an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Einen Tatverdächtigen gibt es jedoch nicht. „Das Ermittlungsverfahren wird weiterhin gegen Unbekannt geführt. Die Ermittlungen laufen derzeit noch. Über einzelne Ermittlungsschritte kann aber keine Auskunft gegeben werden“, teilt Oberstaatsanwalt Claus Bogner auf SZ-Nachfrage mit. Auch bei den anderen kleinen Waldbränden glauben die Feuerwehrleute nicht an Selbstentzündung. Seit 2007 mussten die Feuerwehren zahlreiche große und kleine Feuer im Dreieck zwischen Coswig, Weinböhla und Moritzburg löschen. 2011 konnte zwar ein Tatverdächtiger festgenommen werden, wegen der Waldbrände wurde er aber nie verurteilt. Mit dem Ende der Trockenheit endete auch die diesjährige Brandserie.

8. August: Halle einer Baufirma brennt aus

Mitten in der Nacht brennt die Halle einer Firma an der Auerstraße in Coswig. Derzeit ergeben sich laut Polizei keine Hinweise auf eine technische Ursache. Während des Löscheinsatzes stürzte ein Teil des Asbestdaches der Lagerhalle ein. Aufgrund einer möglichen Kontamination mit Asbestpartikeln mussten die gesamte Einsatzkleidung der Kameraden und auch die Technik gesäubert werden. Sie brauchten es schneller wieder, als erwartet.

10. August: Gewerbehalle stürzt durch Feuer zum Teil ein

Zwei Tage später der nächste Großeinsatz: Im Gewerbegebiet in Neusörnewitz brennt in den frühen Morgenstunden eine Gewerbehalle. Das Dach stürzt dabei zum Teil ein. Insgesamt waren 69 Kameraden der Feuerwehren von Coswig, Weinböhla, Meißen, Radebeul-Kötzschenbroda und -Ost mit 19 Fahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache sind auch hier noch nicht abgeschlossen. Dass das Feuer eine technische Ursache hatte, dafür gibt es bisher keine Hinweise, heißt es von der Polizei.

26. September: Keller im Plattenbau brennt

In einem fünfstöckigen Gebäude in der Straße am Mittelfeld bricht ein Feuer im Keller aus. Die Bewohner, die es nicht mehr durch das Treppenhaus schaffen, werden von ihren Balkonen gerettet. Vier Kinder und zwei Erwachsene werden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. In diesem Fall laufen die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung noch.

6. November: Rohbau aus Holz angezündet

Mitten in der Nacht steht der Rohbau eines Eigenheimes in Holzständerbauweise lichterloh in Flammen. Die Feuerwehren können nichts mehr retten, nur das Übergreifen der Flammen verhindern. Abschließende Ursachen zur Brandursache will die Polizei noch nicht machen. Man gehe jedoch von Brandstiftung aus. Denn Hinweise auf einen technischen Defekt konnten die Ermittler keine finden. Die verkohlten Reste des Hauses sind unterdessen weggeräumt worden, die Familie will neu bauen.

November/Dezember: Mehrere Mülltonnen brennen

Seit Anfang November brennen gehäuft Mülltonnen und Papierkörbe in Weinböhla. Vor allem im Unterdorf und vermehrt in den Nächten von Donnerstag auf Freitag. Zuletzt mussten die Feuerwehrleute in der Nacht zum 9. Dezember mehrmals ausrücken. Polizei und Feuerwehr bitten die Bevölkerung um Hinweise.

18. Dezember: Hoher Schaden nach Brand in Fisch- und Getränkehandel

In der Nacht zum vierten Advent müssen die Feuerwehren erneut nach Neusörnewitz. An der Cliebener Straße brennen ein Bürocontainer und eine Gewerbehalle. Nach Angaben der Besitzer entstehen mehrere Hunderttausend Euro Sachschaden. Da es nicht das erste Großfeuer im Ort ist, halten viele eine Brandstiftung für wahrscheinlich. Die Polizei wertet die gesicherten Spuren derzeit noch aus. Erst danach wollen sich die Ermittler zur Ursache des Feuers äußern.

